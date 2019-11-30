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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Risâle-i Nur, ilmî birikimleri özetler

Ali FERŞADOĞLU
30 Kasım 2019, Cumartesi
“Benim ve liseye giden çocuklarımın anlayabileceği sadeleştirilmiş Risale-i Nur var mı?” sualine karşılık, buna ihtiyaç olmadığını, ayrıca mümkün de olmadığını, İslâm ilimleri literatüründe kullanılan kelime mefhumları kullandığından sadeleştirmenin bir cinayet olduğunu ele aldık birkaç yazımızda.

Risale-i Nur’un çok yönlü ve çok orijinal bir tefsir olduğunu dikkat edenler görür, anlar. 

Ve aynı zamanda çağdaş bir medrese, çağdaş bir eğitim modeli olduğunu fark eder:

Zaman kısa, eğitimcilere, hocalara ulaşmak zor ve pahalı. Bediüzzaman, müderris, hoca, şeyh gibi şahıslar aradan çıkarılmıştır.

Risâle-i Nur, kendi kendine ders verip, muâllimlere ihtiyaç bırakmaz. Böylece, bir hocaya, medreseye, tekkeye ve eğitim merkezine ihtiyaç hissetmeden, “bir sene anlayarak ve kabul ederek okumak” şartıyla okuyanları zamanın “mühim ve hakikatli bir âlimi” seviyesine çıkarır. Yani, Risale-i Nur, aynı zamanda kendi kendisinin hocası olur.

Ayrıca, geçmiş dönemlerde yazılan eserleri ve oradaki ilmi birikimleri ancak otoriteleri, uzun uğraşlardan sonra okuyup anlayabilirler. Bediüzzaman, İslâm tarihi boyunca yazılan eserleri ve ilmi birikimlerini Risale-i Nur’da özetlemiştir.

İslâm ilimleri literatüründe geçen bütün kelime, mefhumların/kavramların hakikatlerini izah ve ispat etmesi yanında, öylesine bir üslûp ve metot kullanır ki, onların hem Arapça, hem Farsça, hem de Türkçelerini kullanır.

Risâle-i Nur’un kurgusu, üslûbu, cümle yapısı bu mantık üzerine kurulmuştur. Öyle bir üslûp kullanmış ki, ya bizzat kelimenin karşılığını Türkçe olarak veriyor, ya mânânın akışıyla anlatıyor. Bütün cümleler, paragraflar, Kur’ânî kelimeler ve İslâm ilimleri literatüründe yer alan mefhûmlarla örülmüştür. Dolayısıyla, yediden yetmişe, kim anlayarak okursa hissesini alır.

Böylece, Kur’ân ve İslâmiyet ile İslâm ilimleriyle, ruhîyat/psikoloji, içtimaîyat/sosyoloji ve sair sosyal ve fen ilimleriyle, İslâm tarihiyle, geçmiş asırlarla bağlarımızı kuruyor.

Diğer taraftan Risale-i Nur, İslâm tarihinde yazılan eserleri ve ilmî birikimleri Risale-i Nur’da özetlendiğini şu çarpıcı tesbit ve cümleleriyle ifade eder Mısır İslâm Edebiyatçılar Derneği Başkanı Dr. Abdulmunim Yunus:

“Üstad Bediüzzaman’dan bahsetmek şereftir. Üstad sadece sizin Türklerin değil, bütün İslâm âleminin de Üstadıdır. Bizim büyük âlimlerimizden Hasan Nedvi’nin de Üstad Bediüzzaman Said Nursî hakkında çok övgü dolu sözler söylediğini defalarca kulaklarımla duydum. Ben şöyle anladım ki: Risâle-i Nur sahili bulunamayan çok geniş ve devâsâ bir denizdir”.

“Bediüzzaman Said Nursî, Risâle-i Nur Külliyatı’nın on cildi içerisinde İslâm âleminin bütün hasadını çıkarmıştır. İslâm kültürünün hazinesi olan bütün değerleri sığdırmıştır. Onun için her kim ne ararsa Risâle-i Nur’da bulabilir. Bu asrın tefsiri Risâle-i Nurlar’dır. Ben size tavsiye ediyorum. Selef-i Salihin’in kitaplarını okumak isteyenler Risâle-i Nuru okusun. Ben bütün Selef-i Salihin’i okudum. Sonra Risâle-i Nur’u okudum. Baktım ki hepsini toplamış. Onlarla uğraşmayın. Bunu okuyun. Kâfidir. Geçmiş bütün selef-i salihinin kitaplarını okumak isteyenler Risâle-i Nurlar’ı okusalar kâfidir. Çünkü işin özünü Risâle-i Nurlar’da bulabilirler. Risâle-i Nur Talebeleri bu hakikatleri bütün dünyaya yaymaya çalışıyorlar.”

Fotoğraf: Erhan Akkaya

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