Risale-i Nur’u yeni tanıyan veya okumaya yeniden başlama kararı verenlerin suallerinden birisi, “Külliyat’ın tamamını mı yoksa Risale Risale alıp okumak mı daha doğru olur?” şeklindedir.

İmkânı ve şartları müsait olan Külliyatın tamamını alıp kütüphanesine yerleştirmeli.

Eğer imkân yoksa birer, ikişer alabilir. Ki, nerelere, ne kadar binlerce liralar harcıyoruz!

Öncelikle Asay-ı Musa ile İman-Küfür Müvazeneleri eserlerden başlanabilir. Okuma teknik ve metotlarını da ele alacağız…

Cep boy olanlardan Küçük Sözler, Tabiat Risalesi, Mu’cizat-ı Ahmediye, Mu’cizat-ı Kur’ân’iye, Vesvese Bahsi, Gençlik Rehberi, Hizmet Rehberi, İhlâs Risaleleri, Uhuvvet Risalesi, Beyanat ve Tenvirler, Münâzarât, Sünûhat, Hutbe-i Şamiye, vs., vs...

“Hem benim hem de lise son sınıfta olan oğlumun zorlanmadan okuyabileceği sadelikte olan Risale var mı? (En sade anlatımla günümüz Türkçesine yakın güncellenmiş anlatım)” şeklindeki suale gelince:

Her ilim dalı, kendi orijinal mefhum/kavram ve kelimeleriyle anlatılır. Ta ki, kültür emperyalizmine “Dur!” denilebilsin.

Risale-i Nur’un hedeflerinden birisi, Kur’ân, hadis, kelâm, tefsir, tasavvuf, fıkıh, ruhî/psikoloji, içtimaî/sosyoloji, edebiyat gibi İslâm ilimleri literatüründe geçen bütün mefhum ve kelimeleri dimağ ve kalblere yerleştirmektir.

Müslümanların geçmiş asırlarda ürettikleri ilim ve sanatla anlar hâle getirmektir.

Mü’minleri İslâm tarihleriyle de buluşturup kaynaştırmak ve barıştırmaktır.

Asırlar arası köprü olmaktır.

Evet, Risale-i Nur’un hedefi, İslâm medeniyetini yeniden ihya ve inşadır. Her medeniyet, kendi diliyle inşa olur ve ayakta durur.

Deccalizmin / Süfyanizm, ”öz Türkçe” adı altında dili tahrip etti... “Bir milletin dinini öldürmek, önce dilini yok edin!” denir.

İşte Risale-i Nur, Deccalizme / Süfyanizm ve Güneş Dil Teorisi’ne karşı mücadele verip tahribatlarını durduruyor. Evde, sokakta, iş yerinde, yolda, hatta dağ başında kendisini okutturarak başta iman iklimini, İslâm ilimlerini, Arapça’yı, Kur’ânca’yı öğretiyor… Baştan ayağa Esma-i Hüsna ve İslâm ilimleri kelime ve mefhumlarıyla örülmesinin çarpıcı örneklerini sunacağız.

Dolayısıyla Risale-i Nur asla sadeleştirilemez. Sadeleştirmek, sahteleştirmek demektir ve asıl fonksiyonunu icra edemez hale getirmektir.

İslâm ilimleri literatüründeki bütün kelime ve mefhumları / kavramları öğrenmek istemez misiniz?

Bunun en kısa, en rahat, en ucuz, en mükemmel yolu, “Risale-i Nur’u, bir sene anlayarak ve kabul ederek” okumaktır.