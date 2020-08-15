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15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Savaşlar bile illüzyonistlerle yürütülür

Ali FERŞADOĞLU
15 Ağustos 2020, Cumartesi
Siyaset, toplumsal hareketler ve hatta savaşlar bile artık profesyonel sihirbaz/ illüzyonitlerle yürütülür.

“Bu illüzyon aslında dünyada çok eski zamanlardan gelen bir şey. Özellikle savaşlarda çok kullanılan bir şeydi. Hatta şöyle söyleyeyim: Ülkelerin genelde sınır çizgilerinin kaldırıldığını belirleyen bir teknik bu. Meselâ II. Dünya Savaşı’nda İngiliz askerî istihbaratı stratejik hilede, cephe yanıltmasında, askerî kamuflajda bunun gibi teknikleri kullanıyordu ve bu teknikleri kullanırken de profesyonel sihirbazlarla çalışıyordu… 

“Şimdi size bir fotoğraf (resim) göstereceğiz, bu illüzyon sanatını anlatan dünyadaki ilk resim. 14. yüzyılın sonlarında yapıldı. Bakınız sağ tarafta bir illüzyonist var. Hokka oyunu yapıyor ve sol tarafta onu izleyenler var.”  

(Sözü Kıvanç aldı) “Ve dikkat ederseniz hokka oyununu yapanı herkes dikkatle izliyor. Çünkü odak masa ve üstündeki hokkada, yani bütün ilgi masaya. Sadece bir kişi olayla ilgisiz bir şekilde yukarıyı izliyor. Ve dikkat edecek olursanız o kişi de aslında dikkatlice bakan kişinin cüzdanını yürütüyor! Bu arada illüzyon bu değil. Sadece bunu kötüye kullanılmış olarak gösteriyoruz size... Böyle kullanan da varmış.

“Şimdi bir şey daha deneyelim, herkes uzatsın kollarını, bütün salon uzatsın, şimdi kollarımızı indirip kaldırıyoruz. Avuç içleri dışarı baksın. Çevirin kolları. (Koca salonda hiç kimse basit olan bu çevirmeyi onun gibi yapamadı) Şu an salon illüzyona maruz kaldığının farkına vardı. Evet, zorlamayın (yapamayacaksınız). Neden yapamadınız, çünkü şu an sizi illüzyona maruz bıraktık. 

(Kıvanç): Meselâ şöyle düşünün. Ayı gözünüzün önüne getirin, kimi zaman küçüktür, kimi zaman büyük. Kimi zaman ayı, yani ufuk çizgisinde çok büyük görürüz, doğarken veya batarken çok büyük görünür bize, kimi zaman gökyüzünde minicik görürüz. Ufuk çizgisindeyken ay dünyadaki bütün objelerden daha büyük olduğu için beyin ister istemez ayı büyük görüyor.  

“Çünkü gökyüzüne bakınca ay orada tek başına durduğu zaman beyninizin referans alabileceği hiçbir nokta yok. Hiçbir şeyle karşılaştıramıyor ve gökyüzü o kadar büyük ki, o büyüklükte koca devran içinde ayı size daha küçük görmenizi sağlıyor. 

Ve başka resimli bir örnek verdiler… Ve salonun bütününü illüzyona maruz bıraktılar ve şaşkınlığa çevirdiler.

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