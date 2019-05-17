"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

“Sırat-ı müstakim” üzerinde olmak

Ali FERŞADOĞLU
17 Mayıs 2019, Cuma
Ahlâkı meleke haline gelmemiş birisinin; kendiliğinden değil; zorlanma veya herhangi bir çıkar hesabıyla cömertliği ahlâkî değil; riyâ ve çıkar eseridir.

Ahlâk, “Nefiste iyice yerleşen bir melekedir ki, fiil ve davranışlar, fikrî bir zorlamaya ihtiyaç olmadan bu meleke sayesinde kolaylıkla ortaya çıkar.” 

Okula başlayan çocuk, ancak altı ayda harfleri öğrenir, okumayı söker. Fakat, heceleyerek, ekleyerek, tekleyerek, kekeleyerek…

Zira, okuma meleke haline gelmemiştir. Okumayı meleke haline getiren, kelimenin başına bakar ve akıcı bir üslûpla okur. 

Acemi bir şoförü düşünün, ne sıkıntılar çeker, ne hatalar yapar. Sürücülüğü meleke haline getirenin eli vites koluna, ayağı frene ve debriyaja düşünmeden sür’atle gider. 

İşte ahlâk, güzel huyların, alışkanlıkların meleke haline geldiği hasletler, davranışlar bütünüdür.

Kur’ân ve Sünnet’in asrımıza bakan yorumu Risâle-i Nur; Fâtiha Sûresi’nde geçen “sırat-ı müstakîm” ahlâkının açılımını yapar. Şöyle ki: Bedenimize yerleştirilen rûhumuzun yaşayabilmesi için ona “akıl-gadap/savunma ve şehvet” denen üç temel kuvvet, yetenek, mekanizma yerleştirilmiş. Bunların, “ifrat ve tefrit” (aşırı uçlar) ve “vasat” (orta) olmak üzere üç derecesi vardır. 1

Bu duygulara yaratılışça herhangi bir sınır konmamıştır. Olumlu veya olumsuz açıdan sonsuz aşırı uçlara çıkma ve inme kabiliyetindedirler. Ancak, bunlar imân/inanç ile ahlâkî rotaya, yâni vasat/orta/dengeli çizgiye çekilebilirler “Sırat-ı müstakim” ahlâkı, Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmaktır. 

“Sırat-ı müstakim” ahlâkı Kur’ân’a tabi olmaktır.

“Sırat-ı müstakim” ahlâkı Sünnet-i Seniyyeye ittiba etmektir.

“Sırat-ı müstakim” ahlâkı amel-i salih dairesinde hareket etmektir.

“Sırat-ı müstakim” ahlâkı bütün canlıların hak ve hürriyetlerine saygı duymaktır. 

“Sırat-ı müstakim” ahlâkı, “akıl, gadap, şehvet” gibi temel duygu ve yeteneklerin Fatiha Sûresi’nde belirtilen, hayatının bütün katmalarında “ifrat, tefritten” azade olup “vasat/dengede” tutulduğu “sırat el-müstakim” üzere harekettir. 

“Sırat-ı müstakim ahlâkı” hulk, yani yaratılışın çoğulu olarak, fıtrat kanunlarına uyum sağlamaktır.

Dipnot:

1- Bediüzzaman Said Nursî, İşaratü’l-İ’caz, s. 29.

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen’deki 15 milyon çocuk kurtulmayı bekliyor

    Ortadoğu'da durum çok ciddi

    Ombudsmana yok AKP’ye var

    Erdoğan’dan AKP’li vekile: Daha sana anlatamamışız ki, işimiz zor

    Yargı reformu af mı getiriyor?

    Bozulma, ekonominin tamamına yayıldı

    Trump: Umarım savaş çıkmaz

    Erdoğan TÜSİAD'ı eleştirdi

    Van'da sığınmacıları taşıyan kamyon devrildi: En az 5 ölü

    Cezayir'de yolsuzluk soruşturması

    Yıldız futbolcudan 'Umre' paylaşımı

    Koalisyon güçleri Sana'ya saldırdı: 4 ölü, 48 yaralı

    DP İstanbul seçimine katılmayacak

    Avusturyalı milletvekili yasağa tepki için başörtüsü taktı

    Maduro'ya göre Trump bir 'saldırgan'

    Mültecilere iftarda roket saldırısı: 10 ölü

    İran: ABD'nin yaptırımları ekonomik terördür

    Maduro: Demokrat muhaliflerle görüşüyoruz

    Ankara'da bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı reformu af mı getiriyor?
    Genel

    Erdoğan’dan AKP’li vekile: Daha sana anlatamamışız ki, işimiz zor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    23 Haziran’a doğru AKP
    Genel

    Elazığ ceazevindeki işkence iddiaları Meclis gündemine taşındı
    Faruk ÇAKIR

    Böyle bir şey olabilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranma yarışı yaramıyor
    Genel

    Ombudsmana yok AKP’ye var
    Genel

    Ortadoğu'da durum çok ciddi
    Mert Gönenli

    Geçecek, ama nasıl geçecek?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.