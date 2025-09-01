AB ülkeleri, ABD’nin uyduları değildir

Zamanın sür’ati, hadiselerin zamana uygun akışı, cihanşümul cereyanların olayları farklı takdimleri ve digital okumaların getirdiği cehaletle; vatanımız, dinimiz ve milletimiz açısından önemli bulduğumuz küresel siyasetleri tahlilimizi çok zorlaştırdı.

Neoliberal-Neocon ittifakının kırk senelik Ukrayna Savaşı planını bozan Trump-Putin ikilisi; bir kısım AB liderlerini memnun ederken, bazılarını tedirgin ve telâşa düşürdü. Bu helecanla İngiltere, Fransa, Almanya ve AB’nin barış karşıtı sekreteri apartopar Washington’a gitmişler. Global sosyal Marksistlere savaş açmış ABD başkanı, bunları aşağılayacak bir pozisyonda karşılamış. Bu resmi yanlış okuyan bazı yorumcularımız faturayı tüm Avrupa’ya çıkarırlarken, Trump’ı da ipleri tutan diktatör şeklinde tasvir etmişler. Çok yanlışlı bu resmin düzeltilmesi yerine, tabloyu yeniden çizmek daha mantıklıcadır.

Evvela Ukrayna’da devletler-milletler savaşmıyor; Neocon-Neoliberal dediğimiz Yeni Dünya Düzencileriyle millî devletleri, demokrasi ve ekonomileri temsil edenlerin çarpışması olduğunu; savaşın başladığı 2022’den bu yana söylüyoruz. Küresel dinsizlik cereyanları, servetlerini arttırma peşindeki global sermayedarlar ve bazı Avrupalıların emperyalist emellerinin birleştiği bu ortak paydanın ne ABD’yi, ne İngiltere’yi ve ne de AB ülkelerini temsil etmediğini de yazmıştık. Hatta şu önemli ayrıntıyı da belirtelim: Dünya’da savaşlar çıkaran, fıtrat kanunlarına yeni teknoloji ile müdahale eden, sosyal hayatı aileden bireye bozan ve sosyal devleti ortadan kaldıran sosyal Marksist asıllı globalciler karşısında; Rusya ile ABD başkanları aynı safta duruyorlar…

AB’yi yıkamayınca ayrılmayı tercih etmiş İngilizlerin, Birliği temsilen Trump’ın karşısındaki duruşlarının tahlilini yaptınız mı? Elli seneden bu yana, çoğu cephelerde müttefik olan ABD ile İngiltere’nin yeni ABD hükümetinden sonraki münasebetlerini araştıranımız var mı? 2014 Maydan ihtilâlinden sonraki Ukrayna’da ABD’nin sermayesiyle açılmış laboratuvarların hesabını soran Trump, suçladığı DAVOS’un hempalarına ne demek istiyor? Önce, Ukrayna halkını ihtilâl ve menfaatle bir kadının peşine düşürtenler şimdi nerededirler. (Viktorya Nuland, Soros, Merkel, John Kerry, Yahudî asıllı meşhur oligarklar) Söz buraya gelmişken; Ukrayna Savaşındaki zihnî müşevveşiyeti giderecek yeni bir bilgi verelim: ABD Neoconlarının dış müdahalede kullandıkları USAİD’in eski yöneticisi Samantha Power; Moldova’da da benzer manzara için (Maia Sandu’nun iktidarı) beş milyar doları harcadıklarını itiraf ediyor. Bölge üzerinden AB’yi zayıflatmak, üyelerini önce Rusya ile savaştırıp, sonra birbirilerine kırdırmak isteyenlerin ne AB’li, ne ABD’li ve ne de bağımsızlık mücadelecileri olmadığını anlayamayanlar; ABD ile AB arasındaki gizli ittifakları anlayamazlar…

Bu gibi konularda elimizden tutacak yakın tarih, gelişen hadiseler, kahramanları ve hedefleri hakkındaki bilgilerdir. Kitap ve basılı medya dışındaki bilgiler hazmedilmeyeceğinden; zihne, aklın süzgeçlerine, muhakemeye, tahlil ve kimliğe asla ulaşamayacaklardır. Ve Ukrayna Savaşı başta olmak üzere; ABDnin aktüel durumu, AB’nin geleceği, Rusya’nın bu mevzudaki halleri ve bu hadiselerin Türkiye’miz başta olmak üzere İslâm coğrafyası ve dünya siyaseti üzerindeki etkilerini konuşacaklar, farkına varmadan başkalarının hazır paketlerini kullanacaklardır ki, bunu da kapitali elinde bulunduran ve fevkalade ince organizelere sahip Neoliberaller üretecektir.

Ukrayna Savaşı bir devletler savaşı değildir.

Rusya, Birinci Avrupa dediğimiz demokrasilerin sözcüsü AB’nin düşmanı asla değildir.

ABD ise; Londra Ekonomi Okulu üzerinden kıtaya gelmiş; başta Şikago olmak üzere bazı üniversitelere yerleşerek Latin Amerika’yı yokluk, sefalet, sefahat, iç çatışmalarla perişan eden ihtilâllerin çocuklarıyla bir harp halini yaşamaktadır. Mevcut iki partiye de yerleşmiş insaniyet ve demokrasi düşmanı sosyal Marksistlerle yaşadığı savaşta; elbette birinci Avrupa ve Bediüzzaman’ın müjdelediği Rusya’yı müttefik bulacaktır.

Yorumcularımızın itirazlarını tebrik niteliğinde kabul ediyoruz. Zira yazıyı okuma zahmetinde bulunuyorlar ve fikir beyan ediyorlar. İtirazlarını nazara alacağız. Arşivde konu ile alakalı yazılara tekrar bakarlarsa, daha güzel olacaktır.

