"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Siyasi yol haritamızı kim çiziyor, kim çizmeli?

Ali FERŞADOĞLU
17 Mart 2023, Cuma
Hakiki ve iyi şoför, trafik kurallarına uyar. Hakiki dindar da hayatını Kur’an ve Sünnet-i Seniyye göre yaşar. Kur’an’a göre dinin içtimai, siyasi, ölçü ve prensiplerini kime sormalıdır?

“Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Nahl Suresi, 43.) İlim sahipleri, “Verrasihune fil ilmi/İlimde derinlik sahibi” (Al-i İmran Suresi, 7.) ve “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.) hadis-i şerife göre müçtehid ve müceddidlerdir. Öyle ise, hakiki, sadık, samimi, dürüst, müttaki bir dindar, içtimai, siyasi yol haritasını kendisi belirlemez, ilim sahibine, otoritesine, yani müceddide sorar.

“Bu zamanın müceddidi Risale-i Nur’dur.” (bknz. Emirdağ Lahikası, I, Enstitü/internet, s. 65.) Risale-i Nur, bu zamanın müceddididir. (Barla Lahikası, Enstitü/internet, s. 103.) Ve “Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimai ders de verir.” (Hizmet Rehberi, Enstitü/internet, s. 54.) “Şu Münâzârât, hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (hastalıkları teşhise) dâir hizmet ile mükellef ve muvazzaftır.” (Münazarat, Enstitü/internet, s. 46.)  

Bediüzzaman, “Kalbe ihtar edilen (hatırlatılan) içtimaî (siyasi) hayatımıza ait bir hakikat. Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihad-ı İslâmdır…” (Emirdağ Lâhikası, Enstitü/internet, s. 386.) diyerek siyasi ana akımları tahlil eder. Aynı zamanda İttihad ve Terakki, Ahrar/Hürriyetçiler, İttihad-ı Muhammidi Cemiyeti, Demokratlar dahil diğer parti, cemiyet ileri gelenlerine de mektuplar yazmış, tavsiyelerde bulunmuş, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü, prensip ve stratejilerini hatırlatmış; tebliğ etmiş. Dolayısıyla CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran şahsında da CHP’ye yazmış, çeşitli tavsiyelerde bulunmuş ve geçirecekleri merhale, gelişim ve dönüşümle ilgili yol haritası çizmiştir. (bknz., Emirdağ Lahikası, s.190)

Bediüzzaman’ın, başta “Siyaset tabiblerinin reçetesi Münazarat olmak üzere, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Sünuhat, Emirdağ, Kastamonu, Barla lahikaları (Beyanat ve Tenvirler), Şualar, hatta Mektubat (ki, lahikalar 27. Mektuptur) ve özellikle CHP eski Genel Sekreteri Hilmi Uran’a yazdığı mektubu “anlayarak ve kabul ederek” okumayan; müzakere, mütalaa etmeyen, “Bediüzzaman’ın içtimai, siyasi görüşü şudur, CHP’ye bakışı budur!” demez, diyemez! İçtimai, siyasi ölçü ve stratejileri de siyasetçilere veya başka sahalarda uzman olanlara soramaz.

Ve ayrıca, hakiki dindar Kur’an’ı dinleyerek mezkür kitapları okur, ölçü ve stratejileri öğrenir. Ve hiç kimse kendi indi, hissi, şahsi, nefsi, nakıs, konjonktürel siyasi görüş ve yaklaşımlarını Bediüzzaman’a izafe etme, amiyane tabirle yamama hakkına sahip değil! Zira, “Hiçbir müfsid (bozguncu) ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor...” (Münâzârât, s. 49.) Siyasi yol haritamızı kim çiziyor, kim çizmeli?

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ranta göre yapılaşmadan vazgeçilsin

    Rapor var tedbir yok

    Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

    Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Ramazan’da Aksa gönüllüleri

    Bu ahlaksızlığı da birlikte yeneceğiz

    Hukuk enkazından böyle çıkılır

    Bürokratlar da görüyor ki, hükümet gidici

    Bu nasıl devlet yönetimi?

    Depremde yıkılan binalarla ilgili 284 kişi tutuklandı

    4,8 büyüklüğünde depremle sallanan Bolu'da son durum?

    Depremden etkilenen çocuklara moral

    Depremzedeler nasıl uyum sağlayacak?

    Adıyaman ve Şanlıurfa'da 14 kişi vefat etti, 5 kişi kayıp durumda

    Fransızlar ülke genelinde sokağa indi

    Yâ Rab, bize merhamet et

    Başakşehir, Gent'e elendi

    AKP’liysen her şeyin geliyor

    Bugün ittifakımız daha güçlü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ mı ibret almayacağız?
    Mikail YAPRAK

    Eğer bir iktidar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karalamak marifet mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Deprem enkazından gelen mesaj
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi yol haritamızı kim çiziyor, kim çizmeli?
    İbrahim ERSOYLU

    Hilmi Uran’a yazılan mektup
    İbrahim Yasir Teğiş

    Yanlış anılar ve tebliğ metodu
    Genel

    Rapor var tedbir yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.