"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Süfyanın tuzağına düşme

Ali FERŞADOĞLU
23 Ocak 2021, Cumartesi
Soru: “Bu dehşet zamanda, ‘siyasette muktesid meslekte’ gitmeyen Deccal/Süfyanın tuzağına düşer; ne demektir?”

Evvelâ bazı tabir ve kelimeleri açarak meseleyi anlamaya çalışalım: Siyaset; at bakıcısı, tımarcısı, yöneticisi anlamındaki seyis kelimesinden gelir. Devleti yönetenler, devletin sahibi değil, bakıcısı, idarecisidirler. Sahip, millettir. Bürokrat ve siyasetçi hizmetçidir, seyisdir.

Meslek; usûl, tarz, tutulan yol, metot ve sistem demektir. Siyasette meslek; bir düşünce, bir sisteme sahip olmayı gerektirir. Siyasette mesleksizlik ise, konjonktürel davranmak, menfaat üzerine hareket etmek demektir. Her gelen dolmuşa binmektir. 

“Muktesit”; iktisad demek, yani, israfa girmeyen, hasislik ve cimriliğe de düşmeyen en doğru, en istikametli yaşama biçimidir.  

Siyasette muktesit meslek, “ifrat-tefritten” uzak; “vasat, orta yol”, dengeli yol, “sırât-ı müstakîm”, yani, hürriyetçi, meşrûtiyet-i meşrûacı, demokrat yolu ifade eder.  

Muktesid, iktisada riayet etmektir. Demek ki iktisat, “ifrat ve tefritten”, aşırılıklardan beri olup “hadd-i vasat/dengeli” gitmektir.  

Siyasette israf ise, zarar vermek ve zulme girmek olarak da anlaşılabilir. Şu halde “siyâsetteki muktesid meslek”, aşırılıklardan âzâde olarak Risale-i Nur’un ortaya koyduğu Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki hizmet metotlarına uymaktır.   

“Siyasette muktesit meslek”te gitmemek, Deccal/Süfyanın tuzağına düşmektir: “Rivayette vardır ki, ‘Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tamaı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder’ diye bu hadîs ihtar ediyor; ‘İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer’ diye haber verir.” 2 

Böylece siyasette de “Tamah yüzünden çoklarını avlıyorlar... Ehl-i dünya, hususan ehl-i dalâlet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayat-ı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırsla, gazab-ı İlâhîyi kendine celb eder ve ehl-i dalâletin rızasını celbe çalışır.”

Kurtuluş, “siyasette muktesid mesleği” takip etmektedir. 

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Beyanat ve Tenvirler, s. 105. 2- Bediüzzaman, Şuâlar, s. 502. 3-Bediüzzaman, Mektubat, s. 406-407.

Okunma Sayısı: 54
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB için demokrasi reformları gerek

    Zammın yarısı ilk ayda gitti

    Dünyada genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

    MEB: Resmi/özel eğitim kurumlarında nakil ve geçiş işlemleri açıldı

    'AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı Türkiye'ye gelecek'

    Yüz yüze eğitime geçilmeli

    İsrail zulme doymuyor

    Bu ülke, bu kadar kötülüğü hak etmiyor

    O işçilerin mağduriyetleri Meclis’te

    Halk bir yılda 1500 dolar fakirleşti

    Halkın yüzde 44’ü aşı olmak istemiyor

    Selahattin Vatansever Ağabey dualarla

    Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararlarını bozdu

    Erdoğan, 2. parti aşılar ve erken seçime ilişkin soruları cevapladı

    ABD’li Müslümanlardan Biden’a tebrik

    '15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımızda görmek istiyoruz'

    Okullar yarıyıl tatilinde: Karne notlarına da uzaktan eriştiler

    ABD'de Ulusal Muhafızlardan kötü muamele tepkisi

    Kenya'da 'çekirge istilası' alarmı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tesbihat, ahirzaman insanını motive eden ifadeler taşır
    Rukiye Anar

    İnsanlığını kaybedenler
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman ve Erzurum Mebusu Yeşiloğlu Mehmet Salih Efendi
    Havva Küçük KONUR

    Zamanın mührü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşerin her tabakasına hitap eder
    Mehmet ÇETİN

    Çiğli Dershanesi hatıraları
    Hasan ŞEN

    Anlaması zor haller
    H. Muharrem OKUR

    2020’yi uğurladık; 2021’e merhaba
    Ali HAKKOYMAZ

    Kıştaki bahar bestesi
    Durmuş Ali İnci

    Gök gürültülü yağmura dikkatle bak!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.