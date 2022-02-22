Yeni Asya’nın doğum günü sorgulamaları

Özellikle gençler ve hepimiz Yeni Asya’nın 53. sene-i devriyesinde “Gazete ve gazetenin sebeb-i vücudu nedir?” sualinin ardından aşağıdaki soruların da cevaplarını vermeliyiz. “Her şeyin iç yüzünü bilmek, haberdar olmak” demek olan el-Habir; Allah’ın herşeyin ve herkesin “evveli, ahiri, zahiri ve batınını” bilmesi demektir. O, herşeyi ve insanın bütün yaptıklarını bilir.

● Esma-i Hüsna’dan Habir ve Alim isimlerinin anlamlarını gazete, dergi ve medyanın sair unsurlarında ne derecede yansıtabiliyoruz? İslâm’da haberleşme, kitap ve mektubun yeri nedir?

● Peygamberimizin (asm) civar yönetici ve krallara gönderdiği İslâma dâvet mektuplarının önemini kavrayabilmiş miyiz?

● Bediüzzaman’a göre göre matbuat/basın-yayın/medyanın temel fonksiyonları nelerdir? “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.” (Bediüzzaman Lem’alar, s. 265) prensibini ancak medya yoluyla hayata geçirebileceğimizin şuurunda mıyız?

● Bediüzzaman’ın gazete çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu ve 12 gazetede yazılar neşrettiğini biliyor muyuz?

● Ahirzamanın son diliminin en mergup silâhı olan matbuatı (basın-yayın/medya), gazete, dergi, tv, video, interneti nimetini meşrû ve müsbet yolda kullanabiliyor muyuz?

● Çağımızın en büyük bir müceddidi ve müçtehidi olarak Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’den çıkardığı “matbuat/basın-yayın/medya/kitle iletişim” vasıtaları neşriyat prensipleri ve “matbuat nizamnamesi/basın ahlâk ilkeleri” nelerdir?

● Bediüzzaman ne zaman ve niçin gazete okumayı bıraktı? Niçin 1950’lerde tekrar gazeteleri takip etmeye başladı?

● Yeni Asya’nın hedef, program, yayın politikası ve yol haritasını Risale-i Nur belirlediğine göre ne derece ona uygun yayın yaptı? Eksiklik ve aksaklıklar nelerdir, bunlar nasıl aşılabilir?

● Nur Hareketinin grupları “muhabbet, uhuvvet, tesanüd, ittihad” ona yardımcı ve destekçi olmaları gerekmez mi?

● Yeni Asya’nın kuruluş yıl dönümünde bu meseleleri tahlil etmek mükellefiyetinde değil miyiz?