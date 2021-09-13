"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yolsuzluk ve zulümler nasıl önlenir?

Ali FERŞADOĞLU
13 Eylül 2021, Pazartesi
Fertler ve toplumlarda güvensizlik, huzursuzluğun sebebi adaletin olmayışıdır. Mahkemeler şikâyet dosyaları ile dolu. Devlet, vatandaşların yarısıyla dâvâlı. Kanunlar, adalet mekanizması, emniyet güçleri düzen ve huzuru sağlayamıyor!

Zira, herkesin başına bir polis dikmek mümkün değil. Mümkün olsa bile, polislerin de başına birer polis dikmek lâzım, ki, bu zincirleme gider. O zaman ihsan psikolojisinin derinliklerine inip ona göre terbiye etmeli: “İnsanın fiilleri kalbin, hissin temayülâtından çıkar. O temayülât, ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Daha kör hisler onu yanlış yola sevk edip mağlûp etmez.” (Hutbe-i Şamiye, internet, s. 82) 

Ayrıca, “had” uygulanmalı. Had, silâhlı gasp, yol kesme ve eşkıyalık gibi suçları işleyenlerin uygulanan cezalar. (el-Mâide 5/33-34). Kur’ân’da yer almasa da hadislerde bu cezalar ya özel olarak adlandırılır ya da genel olarak had kelimesiyle ifade edilir. Ve “Had ve ceza, emr-i İlâhî ve adalet-i Rabbaniye namına icra edildiği vakit, hem ruh, hem akıl, hem vicdan, hem insaniyetin mahiyetindeki lâtifeleri müteessir ve alâkadar olurlar.  

“Sizin adalet namı altındaki cezalarınız, yalnız vehminizi müteessir eder. Çünkü biriniz hırsızlığa niyet ettiği vakit, millet, vatan maslahatı ve menfaati hesabına cezaya çarpılmak vehmi (yalnız kuruntusu) gelir. Yahut insanlar eğer bilseler ona fena nazarla bakarlar. Eğer aleyhinde tebeyyün etse, hükûmet de onu hapsetmek ihtimali hatırına geliyor.” (Hutbe-i Şamiye, internet, s. 82) 

“O vakit yalnız kuvve-i vâhimesi cüz’î bir teessür hisseder. Halbuki nefis ve hissinden çıkan-hususan ihtiyacı da varsa-kuvvetli bir meyelân galebe eder. Daha o fenalıktan vazgeçmek için o cezanız fayda vermiyor. Hem de emr-i İlâhî ile olmadığından, o cezalar da adalet değil. Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Demek, hakikî adalet ve tesirli ceza odur ki, Allah’ın emri namıyla olsun. Yoksa tesiri yüzden bire iner.” 

Evet, bütün polisiye tedbirler gibi, teknoloji harikası kameralar da yetersiz. O zaman her kalbe “Allah’ın azameti, yani, herşeyi gördüğü, işittiği sonsuz kudreti ve adaleti” ile İlâhî bir kameraman, yani, meleklere imanı yerleştirilmeli. Çünkü, “İman, kalbde, kafada daimî bir mânevî yasakçı bıraktığından, fena meyelânlar histen, nefisten çıktıkça ’yasaktır’ der, tard eder, kaçırır.” (Hutbe-i Şamiye, internet, s. 82) 

İnsanlığın dünyadaki güven, huzur ve mutluluğu, yani, “Saadet-i beşeriye dünyada adaletle olabilir. Adalet ise, doğrudan doğruya Kur’ân’ın gösterdiği yol ile olabilir.” (Hutbe-i Şamiye, internet, s. 83) 

Okunma Sayısı: 1036
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

    Lübnan'da akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ı kapalı

    İsrail askerleri ,14 Filistinliyi gözaltına aldı

    'Bir haftada 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi'

    9 büyükşehirdeki 10 toptancı hali denetlenecek

    ABD'de yeni bir tropikal fırtına alarmı

    Meteoroloji'den Erzurum, Kars ve Ardahan'a sağanak uyarısı

    Cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    Ülkeyi erken seçime götürmek lazım

    Yüzde 90 ekonomik gidişattan rahatsız

    Müsilaj tehlikesi sürüyor

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Türkiye'nin en uzun nehrinde de kuraklık alarmı

    Karadeniz'deki sellerle ilgili 15 kişiyi arama çalışmaları hala devam ediyor

    Darbeler ekmeği de hürriyeti de küçültüyor

    12 Eylül’e rahmet okuttular

    TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

    İspanya'nın Endülüs bölgesindeki yangınlar 5. gününde: 6 bin hektar alan zarar gördü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Kutlular Ağabeyden bir 12 Eylül hatırası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Allah rüyada görülür mü?
    Ali FERŞADOĞLU

    Yolsuzluk ve zulümler nasıl önlenir?
    Risale-i Nur'dan

    Güz mevsiminde hafîziyete emanet edilir tohumlar
    Sebahattin YAŞAR

    Nankörler sevilmez
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ahrarlar iki defa başa geçtiği halde...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Demokrat kadrolara ihtiyaç var
    Mehmet KARA

    Demokrasinin dili muhabbettir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.