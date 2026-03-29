Zulme karşı çare: İttihad-ı İslâm

H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

İslâm ülkelerindeki gelişmeler maalesef yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Tek bir ülkeyle sınırlı kalmayan çalkantılardan neredeyse her İslâm ülkesi muzdarip. Bu elbette son derece düşündürücü bir durum. Birbirlerine bağlıyken bir mana ifade eden ve bütünü tamamlayan ancak kopup ayrıldıklarında darmadağın olarak manalarını da yitiren tespih taneleri gibiyiz. Parçalanıp ayrılmanın yutulmaya daha müsait olduğu açıkça bilinmesine rağmen çeşitli ihtilaflar yüzünden hücum eden zalimlerin işleri kolaylaştırılıyor.

Özellikle coğrafyamızda zalimlerin hücumlarını def etmenin, maddî-manevî felâketlere karşı dayanmanın, dolayısıyla yutulmamanın tek bir çaresi var: İttihad-ı İslâm. Peki İslâm ülkelerinin uyum içerisinde hareket edebilmelerinin yolu nedir? Öncellikle ittihadın yani bir olmanın, birlik kurmanın yolu, kalplerde ittihadın sağlanmasıdır. Fertler, ân’ın emrettiği kardeşlik ve muhabbet duygularını kalplerinde yerleştirdiklerinde İttihad-ı İslâm’ın kıvılcımları alevlenecektir. Farklı düşündüğümüz noktalara odaklanmaktan, nefret söylemlerinden, dışlayıcı ve uzaklaştırıcı dilden kurtularak; ortak noktalarımıza, güzel yönlerimize odaklanmak ve birleştirici dil kullanmak kalplerimizi yumuşatacaktır. Bizimle aynı Allah’a ve aynı Peygambere iman eden yâni mü’min kardeşimiz olan bir kimsenin, bir-iki olumsuz düşüncesine ya da özelliğine odaklanarak onu dışlamaktansa yedi-sekiz olumlu özelliğine odaklanmak, bizi birlik ve beraberliğe yaklaştıracaktır. Binlerce ortak noktamız varken on-yirmi farklı yöne nazar ederek yan yana gelmemenin büyük bir zulüm olduğunu idrak ettiğimizde ittihad-ı İslâm filizlenecektir.

Dolayısıyla dinimizin iman temelleri doğrultusunda Müslüman olan, ancak bir takım algı ve anlayışlarda farklılıkları bulunan ülke ve toplumlarla, Müslüman kimliğinin çatısı altında birlikte hareket etmek, zulüm yağmurlarına karşı bizleri koruyacaktır. Cenab-ı Hakk kalplerimizi yumuşatsın ve kalplerimizden başlayarak İttihad-ı İslâm’ın tahakkukunu coğrafyamıza nasip etsin. Âmin.