Esmâ’nın terapötik etkisi

İnsan sağlığının korunma ve tedavisinde, ilaçlara gerçek etkiyi veren, gıdaları da enerji kaynağı kılan Cenâb-ı Hakk’ın (cc) sonsuz kudretidir.

Sebepler dairesindeki kurallara uyulduktan sonra, sığınılabilecek tek güç kaynağı, sonsuz kudret sahibinin güzel isimleridir. Aciz ve zayıf insanı teselli ederek, şifa hazinelerinden gönderilen yardımların, organizmayı iç ve dış alemleriyle kuşattığı ilmî araştırmalarla daha detaylı anlaşılabilmektedir.

Esmâ-i Hüsnâ zikrinin, ruh ve beden sağlığına verdiği destekleri araştıran “Mısırlı Dr. İbrahim Kerim, 'Bedeni ve zihni, öfke, nefret, pişmanlık, kıskançlık, korku ve günah duygusundan meydana gelen zehirleri temizleyen en etkili güçtür. Hastalık, genelde bedenin herhangi bir yerinde enerjinin işlevini yapmaması sonucunda oluşur. Öfkelendiğimizde, bedenimizde öldürücü bir zehir meydana gelir. Eğer bu zehir nötralize edilmezse, bazen uzun vadede ölümle sonuçlanır. İşte bu zehrin de en büyük panzehiri Esmâ-i Hüsnâ’dır.' diyor. Bu duygular anında bedenimizin aura’sını, yani elektro-fizyolojik dengelerimizi alt-üst ediyor. Esmâ-i Hüsnâ’nın zikredilmesi, bu elektro-fizyolojik değişiklikleri yavaş yavaş normal değerlerine getiriyor.

“Esmâlar tohum gibidir. Bazı kelimeler güçlüdür, onların titreşimleri, insan bilinçleri üzerinde, yüzyıllardır süregelen kullanımlarının etkilerini yansıtır. Bu evrensel bir yasadır; biz inansak da inanmasak da yasa işler… Kelimeler bugüne kadar hangi anlamda söylenmişlerse, onlara hangi anlam yüklenmişse, o anlam artık o kelimenin ‘enerjisi’ olur ve dünyadaki her şey gibi kelimelerin de enerjisi vardır. Siz bir ismi zikretmeye başladığınızda, sesle başladığınız zikrin frekansı tüm bedeninizi etkilemeye başlar ve bir noktadan sonra siz zikri bıraksanız bile, tüm vücut o şekilde titreşmeye devam eder. Artık zihin ve beden o ‘mod’a uyarlanmıştır. Her zikrin bedende ve zihinde oluşturduğu titreşim farklıdır, bu yüzden etkileri de farklıdır. Biz dil ile bir esmâyı tekrar etmeye başladığımızda belli bir ahenk ve sayıdan sonra, beden o kelimenin, o esmânın enerjisiyle titreşmeye başlar. Bu ‘rezonans kanunu’dur” 1

Ruhun cevherini parlatarak, şifa kaynaklarını harekete geçiren ve esmâyı en geniş şekilde bulunduran, koruyucu zırh niteliğindeki Cevşenü’l-Kebîr kalp, ruh ve bedene manevî bir destektir. Esmâ hazinesi olan Cevşen duasını, Müslümanlardan başka, dindar Hıristiyanlar da zikir ve tefekkür huzurunu cevşen okuyarak ruh frekanslarını titreştirerek yükseltirler. Bunlardan birisi de vefat eden Vatikan Büyükelçiliği İstanbul Temsilcisi George Maravitch, bir cevşen hayranı olarak, cevşen’in bu konuda güzel bir örnek teşkil edeceğini nazara vererek: Bu duaya hepimizin ihtiyacı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Hepimiz kuluz ve günah işleyebiliyoruz. Cevşen’de ise “Allah’ım, günahlarımdan dolayı beni cezalandırmakta acele etme, bizi affet” tarzında dualar var. Cevşen’le Allah’a sığınmış oluyoruz. Zaten başka kime sığınabiliriz ki? Bize en yakın olan O. Cevşen, insanın ruhunu rahatlatıyor. Yüzlerce cevşen dağıttığını ve dağıtmaya devam ettiğini ifade ederek: “Müslüman olalım, Hıristiyan olalım, Yahudî olalım, hepimiz Allah’ın bu 99 ismini biliyoruz, okuyoruz. Bu kitapta her inananın söyleyeceği en güzel dualar var”2 diyerek duygularını dile getirmiştir.

Huzur ve şifa kaynağı olarak, ikinci esmâ hazinesi olan Namaz Tesbihatı’nın aceleye getirilmeden tefekkürle yapılması, manevî hazinenin şifreli kilidine anahtar olacaktır.

Dipnotlar:

1- Dr. Elif Güveloğlu, Hastalıklar Öğretmendir, HayyKitap 2016, s.334-335.,

2.- 15 Şubat.2007 Yeni Asya