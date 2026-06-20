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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Yaşamak zenginleşsin diye

Ali HAKKOYMAZ
20 Haziran 2026, Cumartesi
YAŞAMAK NEYDİ ÖĞRETMENİM?

Dünyanın moralini bozan birileri var. Yoksa niye bunca gürültü patırtı üst üste? Hayatın bize garezi mi var! Moral  bozanların; bozulur morali bir gün. Bir de değer mi bu kısacık hayatta! Demek, birilerini üzmekten zevk alanlar var. Bu iş uzar; mesele anlaşılıyor; yaşamak herkesin becerdiği bir şey değil. Yani insan gelip insan gitmek herkesin işi değil. Ben vazgeçtim matematikten, fenden, felsefeden; yaşamak neydi öğretmenim?

*

KORKU

Orta çağdan kareler…

Korku; büyütüyor korkuları.

Yollar uzadıkça uzuyor.

*

İSTİBDAT VE HÜRRİYET 

İstibdatın işe yaradığını gösteren tek bir tarihî vesika yoktur. İnsanlığın filizlenmesine birinci engel istibdattır. Hürriyet bütün dertlerin ilacıdır. İşte İzlanda!

*

BİR GÜN

Bir gün ve yakın o gün...

Elimizden çıkacak dünya...

Üstüne titrediğimiz ne varsa...

Para, pul, eşya...

*

AH ALDANIŞ!

Aldanmaya doymayanların doyması pahalıya patlıyor.

*

İÇE YOL/CULUK

Kalabalıklarda kaybolan insan; kendini içinde bulur ancak.

*

MİLLET VE DEVLET 

Millet mi kalkınsa devlet mi kalkınır; devlet mi kalkınsa millet mi kalkınır?

*

SOS VE SUS

Ülke SOS veriyor.

Sus, sus, sus diyorlar.

Sussak düşer mi kiralar?

*

FÂNÎ DÜNYA

Toplayıp durma.

Dünya çok kısa…

*

HÜRRİYETİ BEKLERKEN

Çok bekledik çok. Hürriyet Gelin, gelecek diye… Yanında Adalet Hanım…Demokrasi Bey kolunda… Açın şu hürriyetin kapılarını; cennet kokuları içeri doluşsun.

*

İLAÇLARA VEDA

Nüfus artıyor şu, bu da... hastalar, hastalıklar ne çok artıyor! Artıkça hastaneler, ilaçlar çeşitlendikçe; hastaneler dolup dolup taşıyor. Bu işte bir bit yeniği var. Çok para var işin ucunda. Yeni bir roman daha yazmalı;

Silahlara Veda'dan sonra: İlaçlara Veda!

*

OKUMAK VE ANLAMAK

Herkes her şeyi oku(ya)maz; okusa da anlamaz(lıktan gelir.)

*

GÖZALTI GÜNLERİ

İnsanlık bunca zaman gözaltında… Elde yok, avuçta yok. Bir yakamız cehalet, bir yakamız ihanet. Fukaralık yapış yapış…Yaka paça haller… Anlaşılmaz diller… Ellerimiz, gözlerimiz, gönlümüz bağlı mı; nerdeyiz; bilen var mı?

*

MANİFESTO

Hürriyete kadar yürümeliyiz.

Adalet olacak orada.

Hukuk nefes aldıracak.

Kanun herkese aynı…

Kelepçe zulme vurulacak.

Barikat çekilecek cehalete.

Paralar üçe, beşe değil…

Halka bölünecek.

Deli Dumrul vergileri değil…

Değil işte asık suratlar değil…

Paşa, padişah değil…

Meclis Bey konuşacak orda.

Canı cehenneme kabalığın.

Nezaket selam verecek her sabah…

Letafet elbisesi giyilecek.

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