"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Uğurlar olsun

Ali HAKKOYMAZ
23 Mayıs 2026, Cumartesi
-Sekinci Rica dersinin meyvesi…-*

Çocukluğum!

Ey, gidip gelemediğim!

Ey körpe günlerim!

 

Ne bitmez heveslerin vardı!

Masum, lekesiz, sade…

Çocukça şeylerdi işte!

 

Beni hüzne bırakıp…

Saklambaç oynar gibi…

Çekip gittin, ha!

 

Öyle kalacaksın sanırdım! 

Nasıl kayboldun birden!

Aşk olsun!

 

Bunca alıştırıp kendini…

Haber bile vermeden…

Uğurlar olsun, çocukluğum!

 

Sonra gençlik oturdu tahtına.

Aşkların düştüğü bahtına…

Kim çare ola gençliğin ahına?!

 

Dalgalı, simsiyah saçlar…

Keskin, delici bakışlar…

Ya, işte o umutsuz aşklar…

 

Hani dünyayı fethedecektik?!

Ne yorulmak, ne hastalık…

Haber icar vermeden gitmişsin!

 

Uğurlar olsun gençliğim…

Hiçliğim oldun, ha!

Son sürat geçip gittiğim…

 

Merhaba ihtiyarlığım!

Hoş geldin; yorgun gibisin?!

Düştü mü düşlerin, dişlerin?!

 

İyi ki geldin!

Çok olgun gördüm seni…

Biraz da düşünceli…

 

Deli günlerin geçmiş.

İyi; giden gitsin diyorsun.

Yorgunluk kahvesi içelim mi?

 

Dün neydin öyle!

Saçıp savuruyordun ortalığı…

Bir seferinde zor tuttuydum.

 

Bak; böyle oturmak varmış!

Sakin sakin konuşmak…

Sükûnet ülkesi yakınmış demek!

 

Fırtınalar yolmuş saçlarını.

Ah’a mı döndü ohların?!

Dur, ağlama; konuşalım.

 

Puslasını şaşırmış gemi sen misin?!

Aynalar yabancı mı sana?!

Fermanlarını dinleyen yok mu?

 

Sen mi taşıyorsun artık;

Dermansız dizlerini?!

Feri gitti mi gözlerinin?

 

Yolun kaçındasın; de hele!

Yarısı otuz beş falan değil!

Kırk altıda gitmiş Cahit.

 

Kırk yedide sıra arkadaşı Ziya…

Ölüm dediğin hayat gibi…

Çok katlı muamma…

 

Amma bir tuhaf gördüm seni.

Çocukluğunu, gençliğini mi özlüyorsun.

İhtiyarlığın alametleri üzüyor mu? 

 

Bak; hiç yoktan bir hayatın oldu.

Anladım çocukluğun, gençliğin soldu.

Koca bi’ hayat yaşadın arkadaş!

 

Mevsimlere arkadaş oldun.

Kaç kış bahara uğramadı mı!

Ölümlerin dirildiğini görmedim deme!

 

Bak; mayıstayız dostum!

Git, biraz leylak, akasya kokla.

Ihlamurları unutma!

 

Çocukluğun, gençliğin buralarda…

Baharlardaki tazeliğini kokla diyorum.

Seni ümide çağırıyorum; anlasana!

 

Ne diyeyim; kışların güldüğünü görmüyorsan.

Gecelerin gündüzüne boyandığını…

Çekirdeğin gökyüzüne dayandığını…

 

Uğurlar olsun çocukluğum…

Uğurlar olsun gençliğim…

Sonsuz baharlarda buluşmak üzere…

*Merhum ve Mağfur Abdullah Eraçıkbaş kardeşimin babasının ve kayınbabasının olduğu derste İsmail Tezer kardeşimiz Sekinci Rica’yı kıraat ederken oradaki “uğurlar olsun” tabirini ağırlamak isteği içime doğdu. Kulağım derste; ellerim harflerin tetiğinde idi. Babası Ahmet Eraçıkbaş ağabey gözyaşlarını içine akıtıyordu. 

Taa seksenli Beyazıt yıllarından arkadaşımın helvasını yiyecekmişim! Kimin aklına gelirdi! 

Oğlu ve öğrencim Vahdet de eniştesi ile beraberdi. Herkeste kısa bir ayrılışın tatlı  bir hüznü vardı. 

Said Nursî hayatla ölümü el ele, göz göze seyahate çıkarıyordu. Bu iki zıt şeyin kardeşliğini bu derslerde sık sık yaşıyorduk zaten. O gün bu yakınlıklar daha bir yakîn ve sakin oldu. Taze bir ayrılış vardı zira. 

Eraçıkbaş’a bu yolcuğunda suhûlet diliyor, uğurlar olsun diyorum.

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek

    Türkiye’nin demokratik sistemine darbe

    AB bu karara sessiz kalamaz

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Kılıçdaroğlu feragat etmeli

    İsrail Lübnan'da bir motosikleti İHA ile hedef aldı: 1 kişi öldü

    İsrail maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

    ABD'de sel ve fırtına: 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

    Uluslararası Af Örgütü: Han el-Ahmer'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi savaş suçu!

    Gazprom: Avrupa'nın doğal gazı ölçüm tarihinin en düşük seviyesinde

    Korsan İsrail’e dünyadan tepki

    Tarlada fitili ateşlenen yangın sofrayı yakacak

    Sivil toplum olmadan demokrasi yaşayamaz

    REM’de eğitim ve hizmet istişaresi

    Alman Jessica da Müslüman oldu

    Gençleri nasıl koruyacağız?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin demokratik sistemine darbe
    Genel

    Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek
    Genel

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı
    Genel

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin
    Genel

    Yazık oluyor güzel ülkemize
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.