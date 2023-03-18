Said Nursî: “Evet, meşrutiyet; hâkimiyet-i millettir.” diyor. Demokrasiyi, Meclis’i, meşvereti tarif ediyor.

Bu, bütün bir insanlık için ilaç…

Bunu anlamak yani meşrutiyete/demokrasiye yol açmak; hürriyet isteyen herkesin mühim bir vazifesi olarak akıl ve kalp masasının üstünde duruyor.

Her kim ki bunu hakimiyet-i millet direğini yaralar ya da sümenaltı yapar; kendi kuyusunu kendi kazar. Ebedî, insanlık yüzü göremez.

*

MECLİS GÜZELLEMESİ

Meclis…

Bütün dertlerin çaresi…

Ötesi orta yerde…

Meclis susarsa…

Bir depremde…

On binlerce ölüm konuşur.

Meclis…

Senin sesin…

Hüznün ve sevincin…

Meclis…

Senin evin…

Taa, kendi sûretin…

Meclis…

Yüzünde gülücük…

Cebinde para…

Meclis…

Depremde kahve içen Japonya…

Kasası dolu Almanya…

Meclis…

O yoksa sen de yoksun…

Yarı aç yarı toksun…

Meclis…

Açlığında ekmek, su…

Ötesi karanlık, pusu…

Meclis…

Geceleri yumuşak yastık…

Herkes herkesle tanışık…

Meclis…

Bir rüya güzelliği…

Devletin şefkat eli…

Meclis…

Gördüğüm en güzel rüye…

Ötesi gösteriş, şatafat,riya…

Meclis…

Gel ey aşktan öte bir şey…

Ses ver, nerdesin; heey, hey!