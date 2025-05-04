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4 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Bir burukluk var üstümde

Ali HAKKOYMAZ
04 Mayıs 2025, Pazar

Ülkemi soruyorsan… Şiir…

Dağları, denizleri, ovaları…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Sevmek mi; âşığım âşık…

Havası, suyu bir başka…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Nere gitsem; hah, buldum, diyorum.

Burda eyleşirim bir ömür.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Derdime derman oluyor; Üsküdar’a varsam.

Mihrimah ve Valide Sultan’dan ezanlar…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Sorup durma; yok işte; nicedir yok!

Açsam bile tok gibi gezerim de…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Gel binelim seninle Fenerbahçe vapuruna.

Hayran olalım İstanbul’un mütevazı gururuna.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Haybatçı martılara simitler fırlatalım.

Bir çocuk gibi unutalım zamanları.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Galata Kulesi dersen; Kız Kulesi’ne âşık…

Kız Kulesi’nin saçları âşıklarına dolaşık…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Gözlerime bak; anlarsın.

Bir burukluk var üstümde.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Sıcak ekmeğin içine sadeyağ…

Pastırma, sucuk mu dedin?

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Kışı var; ya derviş ya gelin kız…

Gel seni Erciyes’e götüreyim.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Onu sen de biliyorsun.

Yutkunduğundan anlıyorum; gizleme.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Uludağ’a gidelim istersen.

Bolu Dağlarında çamları dinle.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Köyleri unutulsa da yolları pırıl pırıl…

Çocuklarının gözleri ateş yankısı…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

Dedim ya ülkem şiir ve masal diyarı…

Koca âşıkları var: Yunus, karac’oğlan, Mevlana…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

 

O yok nedir; bildin mi?

Doyasıya güldün mü bu topraklarda?

O yok; gelecek yakında.

 

Pencerelerde, kapılarda bekle.

Güzel şeyler olacak…

İğdeler bu bahar da çiçekte…

Okunma Sayısı: 148
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