Ülkemi soruyorsan… Şiir…

Dağları, denizleri, ovaları…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Sevmek mi; âşığım âşık…

Havası, suyu bir başka…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Nere gitsem; hah, buldum, diyorum.

Burda eyleşirim bir ömür.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Derdime derman oluyor; Üsküdar’a varsam.

Mihrimah ve Valide Sultan’dan ezanlar…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Sorup durma; yok işte; nicedir yok!

Açsam bile tok gibi gezerim de…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Gel binelim seninle Fenerbahçe vapuruna.

Hayran olalım İstanbul’un mütevazı gururuna.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Haybatçı martılara simitler fırlatalım.

Bir çocuk gibi unutalım zamanları.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Galata Kulesi dersen; Kız Kulesi’ne âşık…

Kız Kulesi’nin saçları âşıklarına dolaşık…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Gözlerime bak; anlarsın.

Bir burukluk var üstümde.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Sıcak ekmeğin içine sadeyağ…

Pastırma, sucuk mu dedin?

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Kışı var; ya derviş ya gelin kız…

Gel seni Erciyes’e götüreyim.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Onu sen de biliyorsun.

Yutkunduğundan anlıyorum; gizleme.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Uludağ’a gidelim istersen.

Bolu Dağlarında çamları dinle.

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Köyleri unutulsa da yolları pırıl pırıl…

Çocuklarının gözleri ateş yankısı…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

Dedim ya ülkem şiir ve masal diyarı…

Koca âşıkları var: Yunus, karac’oğlan, Mevlana…

Yalnız… Bir şey var; o yok!

O yok nedir; bildin mi?

Doyasıya güldün mü bu topraklarda?

O yok; gelecek yakında.

Pencerelerde, kapılarda bekle.

Güzel şeyler olacak…

İğdeler bu bahar da çiçekte…