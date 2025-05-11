"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Diriliş şarkısı

Ali HAKKOYMAZ
11 Mayıs 2025, Pazar
Yol boyunca çiçek açmış ağaçlar…

Bir şarkı gibi duruyorlar.

Bir türkü...

Bir şiir...

Nasıl da gülüyorlar öyle!

Atmışlar kış yorgunluğunu üstlerinden:

"Ölmüştük, kurumuştuk; dirildik!" diyorlar.

Sen de at artık;

Şu "ölüm" dendi mi göz yummalarını.

Otur; konuş, geldi-gelecek ölümle.

Açıla açıla gidiyoruz gül yaprakları gibi.

Sade, sakin, mütevekkil, mütebessim…

Çatlımçanak denilen gelincikler gibi…

Aşkını bana da fısıldadı şu kumru.

Benim gibi yap dedi.

İçinde büyüttüğü baharları;

Bir çiçek gibi.

Zaten bir ümidimiz var.

Güneş gibi her sabah…

Gecede ay gibi…

Bana ne şarkısı bitmiş gönüllerden…

Ben uzun bestelerden geliyorum.

Adı “yaşamak” denilen…

Savaşların hapsine karar verdim.

Cehenneme atılsın hattâ.

Kır çiçeklerini ezmemenin bir yolu bulunsa.

Dalına yaprağına dokunulmasa ağaçların.

Tek bir çocuk ağlamasa.

Yine ne diyor bu adam diye…

Yandan yandan baktığınız âşikâr…

Tamam da sizin bu gürültülerinizde ne var?

Kan ve gözyaşı içinde bir dünya…

İflas etmiş ve şu yasak bu da yasak günler.

Pasaklarınız örtülsün diye…

Lütfen daha fazla çekilin şu yolların önünden.

Bıktım ben; başkalarını bilmem.

“Dışı süs; içi pis…” hediyelerinizden…

Şu baharı bir daha dinle.

Dirilişi/ni gör/meden geçme.

Koşa koşa…

Boşa gelmedi bu bahar.

Sen de duy; kelebeğin heycanını.

Canı çekilmiş gibi zamanlara inat…

Bir murat peşinde şu güvercin.

Bana da bir diriliş şarkısı fısılda; ilhamım.

Bir mezarlığa git.

Git de servilere bak.

Elif, Elif… diyen çığlıklarını duy.

Duy da bir şeyler öğren şu ağaçlardan.

Şehrin ortasında…

Şehirden uzak “Ölüler Şehri…”

Kuşları dinle.

Sessizliği…

Çiçeklenmiş mevsime göz kırp.

Hayata ve ölüme bir isim de sen ver.

Verebiliyorsan her nefes.

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki esirlerin yakınlarından Netanyahu protestosu: "Yüzyılın kaybı"

    Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetiyor

    Filistinli Anneler tüm annelere seslendi: Bize destek olun

    FIFA, ırkçılığın cezasını 5 kat arttırdı

    Sanayicinin faiz isyanı

    Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: İki kişi öldü

    Tam puan aldı mülâkatta elendi

    Borrell’den öz eleştiri: Bombaların yarısı bizden

    Asgarî ücret geçen senenin altında

    Avrupa Birliği adaylığının yolu Kopenhag kriterlerinden geçer

    Rümeysa Öztürk serbest

    Trump’tan göçmenlere “gidiş paketi”

    İmamoğlu’nun paylaşımını dağıttı, gözaltına alındı

    Almanya'dan Rusya'ya: “Ateşkesi reddetmesi halinde sert yaptırımlar uygulanacak”

    Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

    ABD-Çin müzakereleri başladı

    'Diyarbakır Anneleri'nin evlat hasreti devam ediyor

    Pakistan ve Hindistan ateşkes konusunda anlaştı

    MİT'ten "sahte baz istasyonu" operasyonu: Suçüstü yakaladılar!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın en birinci üstadı validesidir
    Zehranur Yıldız

    Hz. Meryem’lerin yolu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bahar haşri
    Genel

    Borrell’den öz eleştiri: Bombaların yarısı bizden
    Genel

    Tam puan aldı mülâkatta elendi
    Genel

    Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: İki kişi öldü
    Nahit TOPALOĞLU

    Kırk Kör Keçi (2)
    Genel

    Rümeysa Öztürk serbest
    H. Muharrem OKUR

    İttifak için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.