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12 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yusuf’un kuyusu, İsa’nın nefesi

Ali HAKKOYMAZ
10 Haziran 2023, Cumartesi
Kafiye yapmak gibi olacak ama olsun.

Kimi sayıklar durur kimi de ayıklar... 

Sayıklayanlar bir hayalden  ötekine taşınır; aşınır da aşınır. 

Ayıklayanlar hakikatle göz göze gelir, el sıkışır. 

Ne zamandır "ayıklamayı" unutunca, aklıma bunlar geldi. 

***

Her şey karıştı be abi! 

Hani biz hayatı bir yudum su gibi içecektik!

Karşılıklı oturup taze çaylar eşliğinde her şeyi usulünce konuşacaktık! 

Okuduklarımıza/metne sadık kalacaktık!

Eğdik, büğdük, döküldük, söküldük, eğildik, büküldük…

Oldu mu şimdi bu!

***

Yalıları almayan adamın Sözler’ini oku; halıya teslim ol, ha!

***

Kıtır kıtır sonsuz ümidini çıtır çıtır bir simite tahvil et!

Sonra kimseler beni merak etmiyor bile deme; çek git bildiğince! 

***

Git abi git git de bu hakikatin üzerine fütursuzca saldığın ağılı perdeler ne olacak?

***

Ben çok yaralıyım be abi! 

Üzgünüm. 

Hüzünlüyüm. 

Sokaklar bana göre değil... 

Bana göre değil sokakları yağmalayan vitrinler, olmayası, kalkası, insanlığımızı unutturmak için yarışa girmiş iki dünyamızı karartan, lime limeleyen bilboardlar…

***

Arkadaşlarım şu şimdi açan erik dalları... 

Sonra erguvanlar, leylaklar, ötekiler…

Çiçeklerle tatlı bir sohbete koyulmuş arıların masumiyeti, vızıltısı... 

Daldan dala kuşlar... 

Akın akın bulutlar... 

***

Çok yorgunum be abi... 

Merhamet diye bir şey vardı. 

Bir şey vardı; adı sohbetti, sevgiydi, cömertlikti, mertlikti, yalansızlıktı, tek yüzlülüktü, tebessümdü…

Sohbetlerimiz deminde, kıvamındaydı. 

Konuşmak zehrini almaktı dostların; düşmanların hıncını dindirmekti. 

***

Kafam karmakarışık, kalbim kanıyor be abi!

Uzaklar yakındı. 

Elimize akıllı çakıllı telefonlar verdiler.

Aloooooo! Huuuuuuu! Sesim geliyor mu?

Ses seda yok abi! 

Bu böyle mi olacaktı. 

Kaldık mı şimdi tek başımıza! 

Şimdi yakınlar da uzak oldu mu?!

***

Gözlerim, gönlüm nerde abi?!

Baharı göremez olduk. 

Soğuk bakışların zemherisinde kaldık. 

***

Aaabiii!

Acı, buruk, tutuk, kütük, isli, puslu, tozlu zamanlara püf diyecek İsa'nın nefesine öylesine ihtiyaç var ki... 

Yusuf'un kuyusuna mı düştük? 

Bir şeyler söyle be abi!

Beni bırakıp gitme öyle bu kıyamet senaryolarında!

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  • HÇeşitcioğlu

    10.6.2023 12:45:59

    Kafam karmakarışık, kalbim kanıyor be abi! Uzaklar yakındı. Elimize akıllı çakıllı telefonlar verdiler. Aloooooo! Huuuuuuu! Sesim geliyor mu? Ses seda yok abi! Bu böyle mi olacaktı. Kaldık mı şimdi tek başımıza! Şimdi yakınlar da uzak oldu mu?! Hakkoymaz alır! 20 yıllık zekalı telefonun alet olduğu toplumcu yozlaşmanın hesabını bir paragrafta sorar...

  • Aysuna

    10.6.2023 01:06:46

    Âhh insan!Her şeyi bulup kendini bulamayan🌿🌺📚

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