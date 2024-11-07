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7 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş’a

Ali Rıza AYDIN
07 Kasım 2024, Perşembe
29 Ocak 2023 tarihinde gönderdiğimiz e-mail’in elinize ulaşmamış olabileceği ihtimalini düşünerek maruzatımızı tekrar arz ediyoruz:

“Sayın Diyanet İşleri Başkanım!

“Cami cemaati olarak bir sorunumuz; zat-ı âlinize de bir sorumuz var.

“Keçiören Kızlarpınarı Caddesi Şehit Gökhan Osman Karaduman sokağına cephesi olan ve altında, “Tarmanlar Camii” olarak bilinen ve yıllardır semt sakinlerine hizmet veren ibadethâne, bulunduğu binanın kentsel dönüşüme girmesi neticesinde şu an hizmet veremiyor.

“Söz konusu bina inşa edildi, faaliyete girdi, ama camimize “cami” olabilecek uygun bir yer tahsis edilmedi. Tahsis edilen yer ise havasız, karanlık, penceresi bile olmayan ve ancak depo olma vasfında olan bir yer olduğu için camimiz mazlum, cemaati ise   mahzun durumda.

“Çok istememize ve bunun için dua etmemize rağmen camilerimizdeki müdavim cemaatin hâl-i hazır        durumu; gençlerin az, yaşlıların ise çok olduğu malûmunuzdur.

“Tarmanlar Camii’nin olması gereken konumu ve tercih edilir oluşunun sebebi ise rampasız, merdivensiz düz girişli, yola cepheli; yaşlılar ve bilhassa ortopedik engelliler için kolay ulaşabilme imkânına sahip                   olmasıdır..

“Binaenaleyh, sorumuz şu:

“Tarmanlar Camii’nin akıbeti ne durumda?

“Biliyoruz ve güveniyoruz ki, bu caminin ortadan kalkmasına, buharlaşmasına Diyanet İşleri Başkanlığı makamı olarak, izin vermeyeceksiniz.

“Saygıdeğer Başkanım!

“Keyfiyeti bilgilerinize arz, gereğini ise istirham ederim.”

•••

Şu ana kadarki müracaatlarımız fasid bir daire etrafında döndü durdu ve neticesiz kaldı. Bu cümleden olarak, birinci müracaatımız DİB Özel Kalemi tarafından Türkiye Diyanet Vakfına ve Keçiören Müftülüğüne havale edildi. Keçiören Müftülüğü ise 8 Şubat 2023 tarihinde bize,

“E-Postanız incelenmiştir.

“İlçemiz Tarmanlar Camii inşaatı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, cami inşaatı güncellenmiş projesi ile yapılıp hizmete açılacaktır.

“Güncel Proje ilgili inşaat firmasına bildirilmiş olup, iskân işlemlerinin tamamlaması ardından cami ibadete açılacaktır.

“İyi dileklerimle.

“Mehmet ŞAHİN / İlçe Müftüsü” cevabını verdi.

İkinci müracaatımızda ise CİMER, Diyanet İşleri Başkanlığına; DİB (Özel Kalem), Ankara İl Müftülüğüne; Ankara İl Müftülüğü, Keçiören Müftülüğüne havale etti ve nihayet, bize verilen cevap şu:

“Sayın ALİ RIZA AYDIN,

“T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne yapmış olduğunuz 2307061706 sayılı başvurunuz 28.11.2023 tarihinde cevaplanmıştır.

“Cevap Metni:

“Başvurunuz incelenmiştir. Müftülüğümüzce henüz teslimi yapılmayan mezkûr caminin ibadete açılışı ile ilgili süreç takip edilmektedir.

“İyi dileklerimle.

“Hasan LİMON / İlçe Müftüsü”

Sonuç:

Aradan geçen iki yıla yakın zaman zarfında, ağır işleyen ve iş görmeyen prosedür silsilesinden dolayı Tarmanlar Camii’nin ibadete açılması hususunda henüz kayda değer bir gelişme olmadı.

Yani hâlâ engel kalkmadı.

Diyanet İşleri Başkanı sayın Ali Erbaş’ın zat-ı âlîlerinden talebimiz:

Nadir sayıdaki engelsiz camilerden birisi olan Tarmanlar Camii’nin engellerinin giderilip bir an evvel ibadete açılması.

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