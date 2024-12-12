"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Hor görme

Ali Rıza AYDIN
12 Aralık 2024, Perşembe
“Hor” kelimesi lügat da “değersiz, önemsiz, alçak, bayağı, âdi, itibarsız, hakir” manalarına geliyor. “Hor görmek” ise önemsememek, değer vermemek, küçük görmek” demektir.

Ama bütün mahlûkat, Yunus’un ifade ettiği gibi, Yaratandan ötürü sevilecekse -ki sevilmeli-, “hor” yok, “hor görme” olmaz. Her şey güzel, herkes azizdir.

Çünkü, Yaradan, birçok hikmete mebni olarak öyle takdir eylemiş ve öyle de yaratmış.

Gözümüze, gönlümüze hoş gelmese de yeryüzünde durum bu.

“Hor görenler Hâlık-ı Cihan’ı cümleten hâr olurlar”1 yani, gerekçesi ne olursa olsun yaratılanı hor görmek, bir manada yaratılışına itiraz kokusu taşıdığı için horlayanlar, akıbette nâra mahkûm olurlar.

Bu konuyu açacak bir anekdot:

Mide rahatsızlığı yaşayan bir adam birçok hekime, pek çok şeye başvurmuş ama bir türlü rahatsızlığını giderememiş.

Bir gün, ona, “Senin derdinin devası mayıs böceğinde. Onu canlı olarak yutarsan, biiznillah hiçbir şeyin kalmaz” demişler.

Adam, şiddetle karşı çıkmış ve “Ben o kara mahluku hiç sevmem. Onun nasıl yaşadığını ve neler yaptığını bildiğim için nefret eder, ondan iğrenirim” karşılığını vermiş.

Ama, mecbur olmuş yutmaya.

Her şeyi hikmetle yaratan Allah (cc), o mahluk vasıtasıyla şifa vermiş, deva olmuş derdine.

Gemiyle seyahat ettiği bir gün, denizde fırtına çıkmış. Herkeste bir korku, bir telaş; feryat figan birbirine karışırken eski mâriz, şimdiki sağlıklı adam ayak ayak üstüne atmış vaziyette sırt üstü yatarmış. Diğer yolcular ona;

“Ne yatıyorsun be adam, batıyoruz!” demişler.

Adam, hiç istifini bozmadan, onlara şu cevabı vermiş:

“Ben O’nun işine bir defa karıştım, bana mayıs möceğini canlı canlı yutturdu.”

Hikmet-i Hûda bu ya, bu sözden sonra fırtına dinmiş, deniz çarşaf gibi olmuş.

Karacaoğlan bir beyitinde, “Beni kara diye yerme / Mevlâ’m yaratmış hor görme”2 diyor.

Cenab-ı Hak mahlukatı, mevcudatı sipariş üzere yaratmıyor ya. Bizim -haşa- beğenmediğimiz, kerih gördüğümüz şeylerin arka planında ne güzellikler var ne özellikler taşıyor kim bilir?

Hâl böyle olunca sözümüze, özümüze dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sözler özden çıkar.

“Söz var kılar kayguyı şâd söz var eyler bilişi yad / Eğer horlık eğer izzet her kişiye sözden gelür”3 demiyor mu Yunus?

İşte, öyle…

Dipnotlar:

1- S. Nüzhet, Halk Edebiyatı Antolojisi, 1: 134.

2- M. Cumhur, Karacaoğlan şiirleri, s. 314.

3- F. K. Timurtaş, Yunus Emre Divanı, s. 56.

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması gündemde

    Kenan Yıldız’a seccade hediye ettiler

    İsrail, Suriye topraklarında 2 köyü daha işgal etti

    ‘Asgari ücret enflasyonun nedeni değil, çözümün parçası’

    Protestocu gençlerden suç duyurusu

    Asgari ücretli yılda bir altın kaybetti

    Rötarlı uçuşa tazminat ödenmesi kararı
    📷

    İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de

    Maduro'dan "iç savaş" uyarısı

    Meta'ya "çocuk hesapları" cezası

    Güney Kore polisi Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi

    NYT: İsrail, Suriye’nin güneyinde ilerliyor - ABD: Geçici işgal

    Suriye birçok bilinmeyenle karşı karşıya

    Türkiye’de bir sorun olduğunu gösteriyor

    AYM kamulaştırmadaki faiz hükmünü iptal etti

    İktidar üreticiyi değil sanayiciyi destekledi

    Suriyeliler dönüyor

    HGS'nin hacklenmesine ilişkin PTT'den açıklama

    Suriye’de Esad sonrası merak konusu

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Suriye’de “Amerikan-İsrail projesi”
    Süleyman KÖSMENE

    Rüya hacda sükût etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Radikal gelişmelerde iç-dış faktörler
    Sebahattin YAŞAR

    Sizi tanımamıza yardımcı oldunuz, teşekkürler!
    Ahmet BATTAL

    Dünya siyasetine yüksekten bakmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İmam hatiplerdeki dert
    İbrahim Günaydın

    Sabit ibni Kays’ın “Ben Cehennemliğim” demesine sebep olan ayet
    Genel

    Kenan Yıldız’a seccade hediye ettiler
    Ali Rıza AYDIN

    Hor görme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.