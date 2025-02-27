"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

“Kardeş olun”

Ali Rıza AYDIN
27 Şubat 2025, Perşembe
Allah’ın dinine inanmış ve peygamberini tasdik etmiş kimseler birbirinin manevî akrabası, yakını ve dostlarıdır. Bu cümleden olarak, insanlar arasında yakınlığın asıl sebebi, din birliğidir.

Müslümanlarla gayr-ı müslimler aynı ırkın mensubu olsalar bile (Macarların Türk ırkından olmaları gibi), bu yakınlığın Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. 

Mesela; Hz. Nuh’un oğlu, babasına inanmadığı, dolayısıyla iman etmediği için Allah ü Teâlâ onu, Nuh peygamberin ailesinden sayma- mıştır. Diğer tarafta ise, Peygamber Efendimiz (asm), aralarında bir nesep bağı bulunmayan Selmân-ı Fârisî’yi, manen, kendi ailesinden saymış; birçok Sahabî en yakınları olan babalarıyla ya da oğullarıyla din adına savaşmışlardır. 

Bir tarafta inandığı değerler ve İslâm için babasıyla cihad eden oğul ya da oğluyla cihad eden baba; diğer tarafta, babası Nuh Aleyhisselâma inanmadığı, Allah’a iman etmediği için babasının davetini reddeden oğul Kenan! 

Bununla ilgili olarak, “Allah buyurdu ki: Ey Nuh! O (Kenan) asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir”1 

Samimi dindar insanlar, hangi milletten ve kavimden olursa olsun, toplum içinde belli bir yere sahip ve saygındır. İnsanlar, Allah’ın emirlerine itaatleri nisbetinde üstün ve şerefli olurlar. Yoksa, değer ne çoklukta ne yoklukta bulunur. 

Bir örnek: 

Bu ülkenin insanına yıllarca, hem de sabahın alaca karanlığında, kahvehanelerde Muhammed Ali’nin boks maçını izlettiren sebep, onun Müslüman olmasından başka bir şey değildi. 

Amerikalı dünya ağır sıklet boks şampiyonundan, Cassius Marcellus Clay olduğu günlerde, insanımız onun varlığından ne haberdardı ne de maçını bilen vardı. Müslüman olunca, onu tanımaya başladı; merak sardı gönlünü, maçı için, feda etti gününü. 

Neden? 

“İnnemel mü’minûne ıhvetün.” 

Dünyanın öteki ucunda bile olsa, duyunca, Müslüman’ın sevincine, kederine, kahrına şerik olur kalbimiz.  

Çünkü, Kitapta, “Mü’minler ancak kardeştirler”2 buyruluyor. 

Demek, mü’minlerin birbirleriyle Allah için görüşmeleri, konuşmaları, birbirine sevgi duymaları; vatanına, milletine Allah için hizmet etmeleri, himmet etmeleri, Allah’ın rızasına daha uygun düşüyor. 

Öyle ya! 

Allah’ımız bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir, kitabımız bir, vatanımız bir. Birçok birlik sebebiyle her birimiz “bir”iz, biz. 

Gönüller sultanı Efendimiz (asm), asırlar öncesi, “Ey Allah’ın kulları kardeş olun”3 demiyor mu? 

İfade etmeye çalıştığımız bütün bu değerleri, değer kazandıran emirleri göz ardı edip; “Sen şucusun”, “öteki bucu” sözleri, münafığın bilindik bir hilesi. 

Bu toprağı canlarıyla, kanlarıyla kollayanlar; yollarında yol alanlar, kardeş kardeş yaşamanın yollarına bakmalı. 

Bizi bize kardeş eden değerlerin ilelebet pâyidâr olması için… 

Dipnotlar:

1 Hûd Suresi, 46. 

2 Hucurât Suresi, 10. 

3 Buhârî, Edeb, 62.  

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan’da Mescid-i Aksa’ya giriş yasağına tepki

    Dijital bağımlılığa karşı tedbir alalım - 4 öğrenciden 1’i dijital bağımlı

    Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu

    Yoksul ülkeler borç batağında

    Suriye yönetimi işgali kınadı

    İstanbul’un camileri Ramazana hazırlanıyor

    İspanya’dan atla yola çıkan Hacı adayları İstanbul’a ulaştı

    Erdoğan’ın AB açıklaması tartışılıyor

    Aile tehdit altında

    Helâlleşmeden parti değiştirdiler

    İnsanlar ev alma hayali kuramıyor

    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 128 İHA'yı yok ettik

    Şili'de elektrik kesintisi 'OHAL'i

    ABD'li Yahudi Senatörden İsrail'e silah satışı durdurulsun tasarısı

    THY'den grev sebepli sefer iptalleri hakkında açıklama

    İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera şehrine saldırdı

    Hamas: Esir takasında sorun çözüldü

    Dünyada 300 milyon kişi yardıma muhtaç

    İran'ın başkenti Tahran'da yarın da okullar tatil - Amaç 'enerji tasarrufu'

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    İki fotoğrafın hikâyesi
    Süleyman KÖSMENE

    Şeriat mı, demokrasi mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fıtrat ve ahlâk
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yoksul ülkeler borç batağında
    Genel

    Erdoğan’ın AB açıklaması tartışılıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İnsanlar ev alma hayali kuramıyor
    Genel

    Ramazan alışverişini cebimizdeki marketten yapıyoruz
    Cevher İLHAN

    İsrail’in Suriye’yi işgaline karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.