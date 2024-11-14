Bir sağa bir sola gidip, gelir; hızla koşar, durmadan.

Tik tak, tik tak... Sarkacı sallandıran, içindeki intizam. Zembereği kurulu, birbirine örülü dişliler, çarklar, miller, ibreler... Hâl-i hazır zamanı saymak için, çalışır; emrolunan o âna, varmak için yarışır. Tik tak, tik tak... Boşalınca zembereği, hareketler yavaşlar. Sanki, mehter takımı; dura kalka yol alır. Hemen bir el yetişip, kuracak; durmaktan kurtulacak. Ona göre hayat bu! Ya insan? İnsan, harika bir makine; gece gündüz işleyen. İçi dışı sır dolu; sessizce gider, yolu. Her bir âzâ birbirine sırt vererek güç alır: Kalp, gece gündüz kan pompalar; daralır, genişlenir. Yaradan’ı zikrederken, “derviş tefi” kesilir. Hû, hû, hû... Gider gelir kan; bedene taşır, can. Alyuvar, akyuvar senin sağlığın için çabalayıp dururlar. Bu ne biçim heyecan? Mide, böbrek, ciğer, dalak birbirinden şevk alarak, sırtlarını sırtlarına dayarlar; hatırını, hiç bezmeden sayarlar. Tavzif oluş sebepleri; hayatına payanda! Göz, ruhun penceresi; seyreder, seyrân eder. Bunca güzel şeylere, gönlünü hayran eder. Bir hârika saray insan, her şubesi bir âlem. Duygular, lâtifeler; his dokusu, bilmece. Hikmetinden sual olunmaz, Allah’ım! Terazinin bir kefesine dünyayı, diğerine de insanı koymuşsun; ağır basmış, âbid’in. Çünkü, muradın öyle. Kâinata meydan okur, iman zırhını giyen; tâ derinden gelen sesle, sana “Allah’ım!” diyen. Güm güm atar bağırda, hiç susmadan yürekler. Duyar onu, duyanlar; duyduğuna uyanlar. Sanki saat, mübarek! Sabah demez, akşam demez; susmak bilmez, durmak bilmez usanmadan çalışır. Tâ o güne kadar… Sarkaç, durmaz; hızla koşar yolunda. Tik tak, tik tak... Ama ona, artık, durma vaktidir. Yol, kat edilmiş; rızk, tüketilmiş. O ân, vuslat zamanı; saatler dursa da durmasa da... Ses kesilir, takat, biter; son nefesin fısıltısı, ancak, “Hû”. Sarkaç sallanır ötede, el sallanır beride. Bir yolu bitirten Kudret, başkasını başlatır. Sonsuz hayata doğru… Ömür biter, can gider; ister, imdâd edilmek, Makbul olan, arkada, rahmetle yâd edilmek.



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