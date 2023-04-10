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10 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ramazan dua ayıdır -1

Ali SİNOĞLU
10 Nisan 2023, Pazartesi
İcâbet kapılarının ardına kadar açıldığı şu mübarek ramazan ayında ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Allah’ım!

Aklımıza feraset, kalbimize huzur, ruhumuza inşirah, gözümüze ibret, dilimize letâfet, bedenimize sıhhat ve afiyet, hayatımıza bereket ve evlerimize muhabbet ihsân eyle.

NÂRINDAN kaçtık, NÛRUNA sığınıyoruz, CELÂLİNDEN, CEMÂLİNE sığınıyoruz, 

SENDEN SANA sığınıyoruz. Bizi, bize bırakma ALLÂH’ım! Biz, bizi bıraktığımızda, Sen bizi bırakma ALLÂH’ım. Ey affına hayran, merhametine kurban olduğum YÜCE MEVLÂM! Rahmetine, Merhametine, Mağfiretine muhtâcız, bizi sevdiklerimizle mes’ûd eyle.

Yâ Erhamerrâhimîn! bizi kulluğuna kabul et, NUR yağsın demet demet kalplerimize,  gönüllerimize, İSLÂM huzuru hâkim olsun, ALLAH diyen dillere.

Yükselsin semâlara DUÂ’lar, Gönüllerden billur billur NUR yağsın avuçlara, ellere. Kabul olsun tüm DUÂ’larımız.

ALLÂH’ım, Dert de Senden Derman da, Hastalık da Senden Şifâ da. Varlık da Sen’den yokluk da. Sıkıntılar da Senden Sabır da, Dertlilere DEVA, Hastalara ŞAFİİ İSMİNLE ŞİFA, Darda olanlara Bolluk, Sıkıntıda olanlara Ferahlık ver ey RABB’imiz!

YOLUMUZUN SONU CENNET, Gönlümüzde ALLAH (cc) sevdası, Rehberimiz HZ. MUHAMMED (sav), Vâsıtamız İSLÂM, Sermâyemiz ÎMAN, Buluşma yerimiz KEVSER, Son sözümüz EŞHEDÜ EN LÂ İLÂHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHÛ VE RESÛLÜHÛ olsun.

Zamana,  imtihana, sabaha BİSMİLLAH İlk kelâmım ”Niyet ettim YÂ RABB bu günümü de senin rızân için yaşamaya.”

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