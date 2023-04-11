Ramazan dua ayıdır -2

Ey Rabbimiz! Bizlere yardım et. Ey Rabbimiz! İşlerimizi kolaylaştır. Ey RABBİMİZ! Kazancımızı bereketli kıl.

Hayır kapılarını açan ve sıkıntıları gideren sensin. Allah’ım bizleri hayra anahtar şerre kilit eyle. Allah’ım bizleri zorluktan kolaylığa, Hastalıktan sağlığa, Darlıktan genişliğe, Dertten devâya, Kötü halden iyi hâle çıkar. Ayrıldık, dağıldık bizleri Kur’ân nûrunda birleştir Allah’ım! Ey ihsânı çok olan Rabbimiz! Bir gün sevdiğimiz bu dünyâya vedâ edeceğiz; Rabbimiz bizleri iman, Kur’an ve sırat-ı müstakim üzere eyle.

Bizler İsteyince vereceğin tüm güzel isimlerinle istiyoruz Senden ALLAH’ım. Dünyamızı ve Âhiretimizi NÛR isminle aydınlat Yorgun yüreklerimize VEDÛD isminle sevgi bahşet, Rezzak isminle dünyada ve ahirette güzel rızıklarla rızıklandır. Yâ Rabbî, Evlerimize SAADET ver. Ömrümüze BEREKET ver. Kazancımızı HELÂL BOL VE BEREKETLİ eyle. İmtihanımızı kolay ve bizleri imtihanda başarılı eyle. Darda kalmışlara yardım eyle bizleri de vesile eyle. Rızânı kazanacak Sâlih ameller ile dolu dolu bir hayat yaşamayı nasîb eyle

Rabb’im. Lâyık değiliz yüzümüz yok amma sen “ERHAMERRÂHİMÎN ”sin bizleri affet...

Sana sığınan biz kullarını Cennetinde, Cemalinle SELAM isminle karşıla Yâ RABBi! ÂMÎN ECMAİN.