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14 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Bir başka açıdan II. Dünya Savaşı - 2

Atilla YILMAZ
14 Mayıs 2019, Salı 00:08
Kalbe ihtar edilen bir meselenin tahlili - 8

Bediüzzaman; talebelerinin II. Dünya savaşıyla ilgili, kendisinden sordukları bir soruya şöyle cevap vermektedir:

‘’Sual: Alem-i İslam’ın mukadderatıyla ciddi alakadar olan bu Cihan Harbinin dehşetli zamanlarında elli gün kadar (şimdi yedi seneden geçti; aynı hal devam ediyor. Hem ne soruyor ve ne de merak eder) her gün hizmetinizde bulunan bizlerden bir defacık sormadınız. Acaba bu büyük hadiseden daha büyük diğer bir hakikat mi hükmediyor ki, bunu ehemmiyetten iskat ediyor? Yahut onunla meşgul olmanın bir zararı mı var?” diye Üstadımızdan sorduk. O da:

“Elcevap: Diyor ki: Evet, bu Cihan Harbinden daha büyük bir hakikat ve daha azam bir hadise hükmettiği için, şu Cihan Harbi ona nispeten çok ehemmiyetsiz düşüyor. Çünkü; bu Cihan Harbinde iki hükümet (Almanya-İtalya/ İngiltere-Rusya) küre-i arzın hakimiyeti için mürafaa ve muhakeme davasında bulunmaları içinde iki muazzam dinin (İslamiyet- Hırıstiyanlık) musalaha ve sulh mahkemesine barışmak davası açılarak ve dinsizliğin dehşetli cereyanı da (sozyalizm, komünizm) semavi dinlerle mücahede-i azimesi başladığı hengamda, nev-i beşerin sosyalist tabakasıyla burjuvalar taifesinin mahkeme-i kübralarında açılan davalarından çok mühim öyle bir dava açılmış ve öyle muazzam bir hakikat meydana çıkmış ki, o davanın tek bir adama isabet eden miktarı bu Cihan Harbinden daha büyüktür.’’1

Bediüzzaman talebelerine verdiği cevapta; bu cihan harbinden daha önemi olan dava, insanların, özellikle de Müslümanların imanla mezara girmek davasının, dünya savaşından, dünya hakimiyetinden daha önemli olduğuna vurgu yapıyor. Şayet insanın, Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa, bu iman davasını kazanmak için sarf etmesi gerekliliğine vurgu yapıyor.

İmansız olarak kabre giren insan, bütün dünyanın sultanı dahi olsa beş para etmez. Çünkü ahiret hayatı ebedi olan hayattır. Dünya hayatı ve saltanatı gelip geçicidir. Bu sebeple Bediüzzaman, bu harbi merak etmemiş ve talebelerine de bu harple meşgul olmayarak iman davasını kazanmaya gayret etmelerini tavsiye etmiştir.

Gerçek bu olmakla birlikte; bu cevapta Bediüzzaman ikinci dünya savaşının bir nevi analizini de yapmaktadır. Savaşan tarafların, mahiyetleri hakkında bizleri bilgilendirmektedir.

Bu Cihan Harbinde karşılıklı savaş halinde olan iki hükümet; dünyaya hakim olma mücadelesi vermektedirler. Bu mücadeleyi verirken, aynı zamanda da iki büyük ve muazzam dini, kader bu ikinci dünya savaşında barış masasına oturtmuştur. Hıristiyanlık, ihkâr-ı uluhiyete savaş açan Bolşeviklerle mücadele ettiğinden dolayı, bir nevi İslamlara yardımcı olmuştur. Ve İslamlar bu savaşta, dindar İsevilerin yanında yer almıştır. 

Dinsizliğin dehşetli cereyanı olan sosyalizm, semavi dinlere karşı savaş açmıştır. Bu savaş aynı zamanda sosyalist blokla burjuva tabakasının savaşıdır.

İkinci dünya savaşı birçok açıdan, birden fazla mücadeleyi içerisinde barındıran bir boyuta sahiptir. Asıl boyutu; savaşta, itici gücün; Hz. İsa’nın (a.s.) davasını temsil iddiasındaki dindar İsevilerle, dinsizlik cereyanı arasında geçiyor olmasıdır. 

Bu açıdan da İkinci Dünya Savaşı Müslümanların geleceğini de ilgilendirmektedir. 

Bediüzzaman, ‘’Zaruret derecesinde, istemeyerek muvakkaten bakmışız.’’2 derken, bu savaş İslamların geleceğini ilgilendirdiği için; savaş haline bakarak bir tahlil yapmıştır. Bediüzzaman; iman kurtarma davasını, dünya hakimiyeti mücadelesinden önceleyerek; harp boğuşmalarından talebelerini uzak tutma gayretinde olmuştur.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursi, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 168

2- a.g.e., s. 169

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