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17 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

225 fayın deprem gücü belirlendi

17 Kasım 2024, Pazar 11:55
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), geçmiş depremlerin izleri üzerinde yaptığı çalışmalarla 225 diri fayın deprem üretme potansiyelini ortaya koydu.

Diri deprem fayların bulunduğu bölgelerde 50 metre uzunluk, 5 metre genişlik ve 4 metre derinlikte hendekler açan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), hendek duvarlarında geçmişte yaşanan depremlerin bıraktığı izler üzerinde araştırma yapıyor.

Faylardaki jeolojik katmanlardan binlerce yıl öncesine ait deprem izlerini kayıt altına alarak tarihlendirme numunesi toplayan uzmanlar, numuneleri laboratuvarda tarihlendirerek fayların deprem üretme periyodunu hesaplıyor, fay hattının deprem tehlikesine yönelik yorumlara ulaşıyor.

Hedef tüm diri fayların tarihî sürecini ortaya koymak

MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Selim Özalp, afetin zararlarını azaltmak için zamansal ve mekânsal olarak tehlikenin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Paleosismolojik araştırmalar yaptıklarını anlatan Özalp, “6 Şubat depremleri sonrasında projenin hızlı şekilde bitirilmesi gerektiği gündeme geldi. MTA’nın Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi kapsamında 2012’den günümüze kadar geçen süreçte 225 fay hattı üzerinde çalışmamızı tamamladık” dedi.

6 Şubat depremleri sonrası

MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığının 2011’de yürürlüğe giren Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı ile 2022’deki Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında yürüttüğü paleosismoloji araştırmaları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında TÜBİTAK’ın destek vermesiyle genişletildi, Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi platformu oluşturuldu.

MTA, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Belediyeler Birliği, 22 üniversitenin bulunduğu ve TÜBİTAK’ın yönettiği Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformuyla, Türkiye’deki 485 diri fay hattının deprem üretme potansiyelinin ortaya konması ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın güncellenmesi amaçlanıyor.

Türkiye’deki 485 diri fay hattı ve segmentinin 225’i üzerinde hendekler kazan MTA, 12 yılda 225 fayın deprem periyodunu ve potansiyelini belirledi, faylarla ilgili riskleri gösteren Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın güncellenmesine katkı verecek.

 

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