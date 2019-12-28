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3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında

28 Aralık 2019, Cumartesi 01:22
Araştırmalara göre 2016 yılında Türkiye’de evlerde bekleyen elektronik atıkların toplam ağırlığı üç bin şehir hatları vapuru ağırlığına eşdeğer görülüyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), elektronik atık toplama ve dönüştürme çalışmalarının ayrıntılarını Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi’nde açıkladı. Araştırmalara göre 2016 yılında Türkiye’de evlerde bekleyen elektronik atıkların toplam ağırlığı üç bin şehir hatları vapuru ağırlığına eşdeğer görülüyor. Evlerdeki en yaygın elektronik atıkların cep telefonu, tablet, fotoğraf makinesi ve yazıcı olması da dikkat çekiyor.

ELEKTRONİK ATIK NEDİR?

Kırılmış, hasar görmüş, tamir edilemez olarak görülen veya kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyalar elektronik atık olarak tanımlanıyor. Elektronik atıklar hem büyük hacimli olmaları hem de ihtiva ettikleri zararlı maddeler dolayısıyla uzun vadede çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etki oluştuyorlar. En dikkat çeken nokta ise elektronik atıkların evsel ve endüstriyel atıklar içinde en hızlı büyüyen atık grubu olması.

Öğrenciler AEEE Topluyor

Kamuoyunda elektronik atık bilincini arttırmaya yönelik farkındalık ve eğitim faaliyetleri yürüten ve bu kapsamda öğrencilerin elektronik atık bilincini geliştirme amacıyla ‘Öğrenciler AEEE (Elektronik Atık) Topluyor’ projesini hayata geçiren TÜBİSAD, 41 okul ve 13 bin 400 öğrenci ve öğretmenle başlattıkları bu projede dört yılın sonunda bin okul ve 450 bin öğrenci ve öğretmene elektronik atık bilinci aşıladı.   

Vatandaşlar AEEE için nereye başvuracaklar?

Elektronik atıklarını geri dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşların www.aeeenereye.com adresine girerek TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu tarafından oluşturulmuş e-atık toplama noktalarının konumlarına erişebileceklerini ve kendilerine en yakın atık toplama noktasını öğrenerek elektronik atıklarını bu noktaya bırakabileceğini vurgulayan TÜBİSAD Çevre ve Geri Dönüşüm Uzmanları, TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu Mobil AEEE Takip Sistemi sayesinde de atıkların teslim alınmasından ilgili tesislere yönlendirilmesine kadar bütün süreci takip edebildiklerini söylediler. 

İstanbul - Reyhan Keser  

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