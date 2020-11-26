ABD’lilerin dijital endişesi

ABD’de yapılan bir ankette, Amerikalıların yarıdan fazlasının devletin dijital aygıtlar üzerinden kendilerini takip ettiği kaygısı taşıdığı ortaya çıktı.

Harris Poll tarafından düzenlenen ankete katılan yetişkinlerin yüzde 55’i, devlet kurumlarının kendilerini cep telefonları ve diğer dijital cihazlardan konum verileri aracılığıyla takip ettiğinden endişe duyduğunu belirtti. Azınlıklar içinde siyahî ve Hispanik katılımcılarda bu endişe yüzde 65’e çıkarken, Asya kökenlilerde yüzde 54, beyazlarda ise yüzde 51 olarak tesbit edildi. Ankete katılanların yüzde 77’si, hükümetin dijital aygıtlardan konum bilgisi temin etmesinin mahkeme izni ile olması gerektiğine inandığını kaydetti. 19-21 Kasım’da çevrimiçi yapılan ankete 2 bin Amerikalı yetişkin katıldı. AA

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