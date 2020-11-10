Androidli eski telefonlar işlevsizleşecek

Android işletim sistemi ile çalışan eski akıllı telefon ve tabletler, önümüzdeki yıldan itibaren internetteki web sitelerinin yaklaşık 3’te birini açamaz hale gelecek.

AndroidPolice’te yer alan haberde, Eylül 2021’den itibaren cihazlardaki tarayıcıların ve işletim sistemlerinin Let’s Encrypt’in sunduğu SSL/TLS sertifikası olmadan uyumlu siteler ve servislerle çalışamayacağına dayandırıldı. Bu durum dünya Internet kaynaklarının yaklaşık yüzde 30’unu kapsıyor. Android 7.1.1 ve ondan önceki işletim sistemlerine sahip olan tüm cihazların bu durumdan etkileneceği, diğer bir deyişle 2016’dan bu yana güncellenmeyen akıllı cihazların risk grubunda olacağı ifade edildi.

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