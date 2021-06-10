'Ateş çemberi' gerçekleşti

Kuzey Yarım Küre'de, gök bilimcilerin "ateş çemberi" olarak adlandırdığı, 2021’in Güneş tutulması gerçekleşti.

Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde gözlemlenen güneş tutulması, ABD'nin New York şehrinden de kısmen görüldü. Sabah vakti gerçekleşen tutulmada Ay'ın yaklaşık yüzde 60'ını kapattığı Güneş, gökyüzünde kızıl hilal şeklinde gözlemlendi.. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) verilen bilgiye göre, benzer Güneş tutulmasının en son 2017’de yaşandığı, bir sonrakinin ise 2024’te meydana geleceği bildirildi. Bugün şahit olunan tutulmanın, 21'inci yüzyılın 16'ıncı güneş tutulması olduğu belirtildi. AA

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