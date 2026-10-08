"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Milyon dolarlık yatırımların önemi

Kemal Vapur
08 Ekim 2026, Perşembe
Bir ağacın dalı yanabiliyor ve kuruyup ölüme maruz kalıyorsa, meyvesi buruşup çürüyüp ölüme gidiyorsa; bu küçük dal ve meyve, evet, parçası oldukları ağacın da, bütünün de yanıp ya da kuruyup, çürüyüp ölebileceğinden akıl, şuur sahiplerine ders vermiş oluyor; bunun işareti, delili olmuş oluyor.

Bir insanın vücudundan herhangi bir parça, organ zarar gördüğü gibi zaman geçtikçe yaşlanıp vücudun bütünü de tahrip olup ölüyor. Kâinatı da bir insana ya da ağaca benzetecek olursak, bu Kâinat ağacının da dalları hükmünde uydular, yıldızlar, galaksiler ve yaprakları, çiçekleri, meyveleri hükmündeki bitkiler, hayvanlar, insanlar eskiyor, parçalanıyor, bozuluyor, ölüyor; bu da elbette bütünün de, kâinatın da yıkılıp, bozulup vefat edeceğine bir ders, haberci oluyor.

Ve bu mahiyetteki kâinatta cin ve insan nevine hür irade verilmiş; bu çok büyük, önemli bir özellik. Çünkü Cennet ülkesi parlak, çok güzel; Cehennemde ise dehşetli şeyler var. Fakat zıt şeyler ise kıyametten önceki bu dünya hayatında, kâinatta bir arada var. İmtihanda, imtihan müddetince soruların cevaplarını işaretleme imkânı ve iradesi vardır ve serbesttir. Doğru ile yanlış şıkların, zıtların yan yana bulunmasıyla, konulması ile imtihan gerçekleştirilebilir; fakat kötü olan asıl şey ise bu doğruya, güzele zıt olan yanlışları ve kötü, çirkin cevapları kasıtlı, şuurlu olarak işaretlemektir.

Ve yanlış cevaplar imtihanda güzel, doğru cevapların yanında konulmazsa, imtihan denen bir mana kalmaz. İmtihanda şer cevapların konulması şer değildir; bu şer cevapları hür irade ile kullanmak, işaretlemek şerdir. İradeyi kötüde, yanlışta kullanıp bu işaretlemeyi sürdürmektir kötü olan. Bu imtihan etme özelliği insanda dahi yerleştirilmiş ki vücudumuza dahil edeceğimiz domatesi dahi imtihan ediyoruz; eğer bozuk değilse menemene koyuyoruz. İş yerindeki kapının güvenlik sorumlusunu belki 2-3 imtihandan sonra seçiyoruz. Evlerimize yoldan geçen herkesi değil, belli güzel ahlakta olanı kabul ediyoruz.

124 bin peygamber (a.s.) ve başta Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) ve Kur’ân, İslâm; tüm doğru, güzel, kıymetli olanı, Cennet ülkesine layık ahlakı, kâinatın yaratıcısının rızasını elde edebilecek ahlakı göstermiş. Öyle ki zaman ihtiyarlandıkça, geçtikçe Kur’ân gençleşiyor. Yedi vecihle harika ve kırk vecihle mucize olan Kur’ân güneşine gözünü kapayan, ancak kendisine gündüzü gece yapar.

Şu zamanda teknoloji ve maddî imkânları toplamakta tüm vakitlerini, ihtiraslarını, varlıklarını harcaması, tüketmesi sebebiyle de mü’minleri geçip maddeten istikbale uçan toplumlar; mesela en basit bir örnek: hız sınırı koyma ihtiyacını izale eden yüksek kalitedeki yol teknolojileri ile bir yerden diğer bir yere saatler önce vararak, zamandan da iktisat ederek ve çok daha önce işlerini, ihtiyaçlarını görüp, evet, sadece bu değil, birçok maddi cihette böyle bir hayatı elde ediyorlar. Maddî terakkide lakayt kalmak, Allah’ın bu cihetteki nimetlerine ehemmiyet vermemek tam bir cehalet olur. Bu zamanda i‘lâ-yı Kelimetullah maddeten terakkiye mütevakkıftır. Elbette hususan, öncelikle Allah’ın dinini, İslâm’ı huzur, emniyet, kolaylık ile yaşamak, öğrenmek ve dünyadaki ciddî müşterilere, muhtaçlara, insanlara ulaştırabilmek için bu cihet de ihmal edilemez. Ahiret, İslâm; rüşvet verilmeden bu da imar edilmeli. Fakat şunu da tefekkür etmek ne kadar da çok huzur ve hayret uyandırıcı ki: Milyon değil, milyar dolarlık şirketlerin evliliği, büyüme yatırımları; fakat gaflet ile, yani Allah’a ve ahirete ehemmiyet vermeden gerçekleştirilen dünya işleri, ihlasla herhangi bir ibadetin, mesela namazdaki bir sünnet-i seniyyeye verilen ehemmiyetin kıymetine; çünkü bu ihlaslı ubudiyet ebedî neticeler bıraktığı için, yetişemiyor.

Dolayısıyla ne şahane, hem dünya vazifelerini hem de ahiret hazırlıklarını kaliteli, güzel hazırlama gayretinde olabilmek.

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 25 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

    Diplomasiye dönme çağrısı

    İngiltere, 27 İsrailli diplomatı sınır dışı edecek

    'Fon vurgununda adları geçenlerin çoğu AKP’li'

    Fon dosyasında fail iktidardır

    Çizimleriyle Filistinli çocukların sesi oldular

    Trump’ın emir askerliğini kabul etmiyoruz

    Dert var, derman da var - Risale-i Nur okullarda okutulsun

    Bediüzzaman, topluma yol gösteriyor

    Kuvvet hakta olmalı

    2026-ALES/3 başvuruları başladı

    Esenyurt'ta bir lisede bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

    “Denetim mekanizmaları neden devreye girmedi?”

    Siyonizm felâket getirdi

    Alın teriyle kazanmalıyız

    ABD Mekke İttifakına minnettar!

    Türkiye’de enflasyon ortalamanın 7,3 katı

    “Fon”un yurt dışı ayağı Meclis’te

    “Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 25 kişi öldü, 100 kişi yaralandı
    Genel

    Yönetmen Osman Gökmen: Dizilerden iyi bir şey çıkması çok zor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.