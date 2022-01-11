Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ortaya çıktığı iddia edilen Deltacron, bilim dünyasında kabul görmedi.

Bilim insanları, sözde varyantın laboratuvardaki analiz sürecinde oluşan kontaminasyondan ibaret olduğunu düşünüyor. Kıbrıs Cumhuriyetinde koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarının karışımı Deltacron adında yeni bir varyantın ortaya çıktığı yönündeki haberler bilim dünyası tarafından onaylanmadı. DW Türkçe’de yer alan haberde, İsviçre Basel Üniversitesi Biyoloji Merkezinden Prof. Dr. Richard Neher, söz konusu bulgunun analiz sürecindeki kontaminasyondan (yabancı madde etkisiyle saflığını kaybetme) kaynaklandığını düşündüklerini belirterek “Bu genomlar büyük ihtimalle yapay” dedi. Haber Merkezi

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