"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Cep telefonlarının Türkiye'deki 27 yıllık yolculuğunda neler yaşandı?

22 Şubat 2021, Pazartesi 13:13
"Digital Around the World" raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 66'sı olan 5,22 milyar kişi cep telefonu kullanırken, kullanıcılarının yüzde 75'inden fazlasının telefonu ise "akıllı telefon" olarak tabir edilen yeni model telefonlardan oluşuyor.

Cep telefonlarının Türkiye'de ilk olarak kullanılmaya başlanılması ise 27 yıl öncesine dayanıyor.

Türkiye, 1991 yılında araç telefonları sayesinde 1G teknolojisiyle tanıştı. Bu tarihten 3 yıl sonra 23 Şubat 1994'te ise dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk görüşme ile cep telefonunun Türkiye'deki macerası başlamış oldu.

Görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi sayesinde cep telefonlarının kullanımı hayatın bütün alanlarına hızla yayıldı. Sektör, 27 yılda sabitten mobile, sesten veriye, çevirmeli bağlantıdan geniş banta evrilirken, cep telefonları yeni teknolojilerle birlikte kullanıcıların olmazsa olmazlarından biri oldu.

İlk kameralı telefonlar 1999 yılında piyasaya çıktı

Bugünkü cep telefonlarının olmazsa olmalarından olan fotoğraf ve video özelliklerine imkan veren ilk kameralı telefonlar 1999 yılında ticari olarak piyasaya çıktı. Cep telefonlarının fotoğraf çekmeye başlaması telefonlara olan bakış açısının da değişmesine neden oldu. İlk kameralı telefonlar, kullanıcılarını fotoğraf kalitesi anlamında memnun etmezken daha sonra bu konuda yapılan büyük yatırımlarla neredeyse profesyonel fotoğraf makinelerine yakın görüntü kalitesi sunabilen cep telefonları ortaya çıkmaya başladı. Telefonların fotoğraf ve video özellikleri daha sonra ortaya çıkacak olan sosyal medya mecralarının şekillenmesinde önemli pay sahibi oldu.

"Çaldır kapat" döneminden "sürekli online" döneme

Cep telefonu tarihindeki en büyük kırılmalardan bir tanesi de Apple tarafından 2007'de çıkarılan ilk iPhone modeli oldu. Bugün kullandığımız akıllı telefonlar için de bir milat olarak kabul edilen bu telefon, dokunmatik ekranı, işletim sistemi ve internet kullanımı kolaylığı ile cep telefonlarında standartları yeniden belirledi.

İlk yıllarında "tuşlu" yapısı ve büyük antenleri ile ön plana çıkan cep telefonları, pahalılığı sebebiyle sadece gerekli durumlarda sesli görüşme ve mesajlaşma aracı olarak görülüyordu. İlk yıllarında "çaldır kapat" şeklindeki haberleşmede de kullanılan telefonlar, zaman içinde kamera, dokunmatik, internet ve sosyal medya uygulamaları gibi yeni özelliklerin gelmesi ile ilk yıllarındaki görüntüsünden çok farklı bir çizgiye kaydı.

Alışverişten banka işlemlerine, eğitimden resmi işlerine (e-devlet) birçok işlemi kolay bir şekilde halletmesine olanak vermesi ile cep telefonu kullanıcı sayısı da günden güne arttı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" da telefon kullanımının yaygınlığını gözler önüne serdi. Verilere göre, Türkiye'de 2020 yılı üçüncü çeyreğinde mobil abone sayısı, ülke nüfusuna yaklaşarak 82,8 milyon oldu. Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99,6 olarak gerçekleşti.

İnternet hızlanıyor, telefonların merkezi konumu güçleniyor

Yeni dönem cep telefonları ile konuşmanın dışında veri aktarımı ve geniş bantlı internet kullanımının da önemli hale gelmesiyle, Türkiye 2009 yılı itibarıyla 3G'ye geçiş yaptı. Genişbant internet hızı ihtiyacının her geçen gün artmasıyla da 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine adım atıldı.

Akıllı telefonlar, internet bant genişliklerinde ve nesnelerin interneti teknolojisinde yaşanan gelişmelerle adeta diğer akıllı eşyaların da beyni konumuna gelmeye başladı. Akıllı ev sistemleri ve giyilebilir teknolojilerin birçoğu telefonlarda bulunan uygulamalar aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Akıllı saat, robot süpürge ve akıllı televizyon gibi bir çok cihazda telefonlardan aldıkları konumla yönetilebiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalyan büyükelçi BM konvoyuna düzenlenen saldırıda öldü

    Doğu Türkistanlılar Çin’in insafına bırakıldı

    Doğal gaz faturası 2 kat, dağıtım bedeli 3.4 kat arttı

    Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası
    📷

    52. yıl mesajları

    Cep telefonlarının Türkiye'deki 27 yıllık yolculuğunda neler yaşandı?

    Yeni Asya’nın başarısının 3 sırrı

    Demokratlara hasbî desteği için müteşekkiriz

    Demokrasi mücadelemize katkılarını takdirle karşılıyorum

    Duruşuyla umudumuzun adreslerinden biri

    Baskılara rağmen susturulamayan ses, gerçek demokrasinin öncüsü

    Demokrasi, hak ve hürriyet mücadelesinin gazetesi

    Demokrasi için önemli katkılar sundu

    Duyarlı gazetecilikte hep en iyiyi hedefleyen gazete

    Bedel ödedi, ama kalemini satmadı

    Medyada bir boşluğu dolduruyor, çizgisini sapmadan sürdürmesi kutlanası bir başarı
    📷

    Adalet ve demokrasiyi her zaman herkes için savunduk

    Gergerlioğlu’nu susturmak Türkiye’ye kaybettirir

    Gazetecilik mesleğine değer katıyor

    Yeni Asya’nın varlığı çok değerli ve anlamlı

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Belâların son bulması için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Daima yapıcı olduk
    Mehmet KARA

    Bu sese kulak verin
    Yeni Asya'dan Size

    52. yıla girerken
    Süleyman KÖSMENE

    Soru ve cevaplarla hizmet esaslarımız - 1
    Şükrü BULUT

    Feminizm, kültürel Marksizm eteğini Franfurt okulunda giydi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Asya’nın güçlü bağışıklık sistemi
    Risale-i Nur'dan

    Asya’nın bahtı meşveret ve hürriyette

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.