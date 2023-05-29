Deprem beka meselesidir

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana getirdiği ekonomik ve sosyal kayıplar nedeniyle ülkeler için gerçek anlamda beka meselesi olduğunu söyledi.

ATO 63 no’lu proje Hizmetleri Meslek Komitesi’nin düzenlediği “Afetler Öncesi Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı”nda deprem başta olmak üzere tabii afetler öncesinde alınması gereken tedbirler ele alındı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, doğal afetler öncesinde önlem almanın önemine dikkat çekerek, “Kahramanmaraş depreminden ders almalı. Bu depremi milat olarak kabul etmeli ve deprem ve afet öncesinde alınması gereken önlemleri hayata geçirmeliyiz” dedi. Kahramanmaraş merkezli depremde. 50 binin üzerinde insanın vefat ettiğini hatırlatan Baran, “Depremin hasarlarının önüne geçmek mümkün değildi. Ama öncesinde yapacağımız çalışmalarla bunu en aza indirmek mümkün. Millet olarak en önemli özelliğimiz olan bu harekete geçme ve birlik olma durumumuzu ‘afet öncesi önlem alma’ çalışmaları için de kullanmamız gerekiyor. Kahramanmaraş depreminden ders almalı. Bu depremi milat olarak kabul etmeli ve deprem ve afet öncesinde alınması gereken önlemleri hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.

Depreme dirençli şehirler inşa etmeliyiz

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, depremin meydana getirdiği ekonomik ve sosyal kayıplar nedeniyle ülkeler için gerçek anlamda beka meselesi olduğunu söyledi. Deprem oluşumu hakkında bilimsel açıklamalar yapan ve yerkürenin varlığını sürdürmesi için depremlerin gerekli olduğunun altını çizen Görür, “Deprem dünyanın kalbidir, nabız atışıdır” dedi. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada dört ayrı levhanın hareket halinde olduğunu, bu levhalar nedeniyle de iki ayrı fay hattının hareketlenebildiğini anlatan Görür, depreme dirençli kentler inşa edilmesinin önemini vurguladı. Görür, vatandaşların deprem konusunda bilinçlenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

305 BİN MİMAR VE MÜHENDİS KONUŞSUN

ATO Başkan Yardımcısı, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise slayt eşliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında, deprem sonrasında konuyla ilgili hemen her kesimin konuştuğunu ancak sayıları 305 bini bulan mimar ve mühendislerin görüşlerine başvurulmadığını belirterek, “Afetler Öncesi Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı” ile doğal afetlerle ilgili konunun uzmanlarının konuşabilmesinin önünü açmayı hedeflediklerini kaydetti.