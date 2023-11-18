Dijital depolamada çığır açacak keşif

Bilim insanları, yeni bir araştırmayla, kuantum evreninde maddenin bilinmeyen bir halini keşfetti. Yeni hale ‘kiral bose-sıvı hali’ adı verildi.

ABD ve Çin’den bilim insanları, bu yılın başlarında bu hallerden birine rastladı. Buna ‘kiral bose-sıvı hali’ adını verdiler ve bu, keşfettiğimiz her yeni parçacık düzeninde olduğu gibi, özellikle de aşırı küçük kuantum ölçeğinde bizlere etrafımızdaki evrenin dokusu ve mekanizmalarına ilişkin daha fazla bilgi sağlayabilir. Maddenin bu yeni hali fazlasıyla ilgi çekici yeni özellikleri açığa çıkardı. Mesela, elektronlar mutlak sıfır derecede öngörülebilir bir düzen içinde ve değişmez bir dönüş istikametinde sabitlenir ve öteki parçacıklar ya da manyetik alanların müdahalesine maruz kalmaz. Bu istikrarlı durum, kuantum seviyesindeki dijital depolama sistemlerinde yeni uygulamaların önünü açabilir.