Dünyada Microsoft krizi

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor. Birçok sektörde işlemler durdu.

O sektörler arasında bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları yer alıyor. Sorun, Microsoft’un Azure bulut bilişim platformunu etkileyen bir teknik arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Check-in, bagaj teslimi ve uçuş takip gibi işlemler aksadı. Bazı uçuşların iptal edilmesi veya gecikmesi de söz konusu oldu. ATM’ler ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri kullanılamadı. Hastaların elektronik kayıtlarına erişim zorlaştı. Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı. Microsoft 365’in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Haber Merkezi

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