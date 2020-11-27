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27 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

e-Devlet Kapısı'na 2 milyar ziyaret

27 Kasım 2020, Cuma 11:49
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetler ve buraya yapılan giriş sayılarına ilişkin bilgi verdi.

e-Devlet Kapısı'nda 691 kurumun toplamda 5 binden fazla hizmetinin yer aldığını belirten Koç, buradan 51 milyondan fazla vatandaşın faydalandığını söyledi.

Koç, geçen yıla oranla e-Devlet Kapısı kullanımında büyük bir artışın yaşandığına dikkati çekerek, "2019'da e-Devlet Kapısı’na giriş sayımız 1 milyar 179 milyon 624 bin 439 idi. Bu yılın haziran ayında ise 1 milyarın üzerinde giriş yapıldığını duyurmuştuk. Yıl bitmeden bu rakam katlandı ve 2 milyar giriş seviyesine ulaştı." dedi.

Ali Taha Koç, bu ziyaretlerdeki artışta, gerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde açılan sosyal destek hizmetlerinin gerekse vatandaşın hayatını kolaylaştıran 'Araçlarım' bütünleşik hizmeti, mobil ve internet aboneliklerin iptali gibi pek çok hizmetin olduğunu bildirdi.

Yeni hizmetler yolda

Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmet için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Koç, "Araçlarım bütünleşik hizmeti, yaklaşık 6 ayda 55 milyondan fazla kullanıldı. İlerleyen günlerde 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' gibi yeni bütünleşik hizmetler de gelecek." diye konuştu.

Koç, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen ve henüz pilot bölgede çalışmaları devam eden 65 yaş üzeri vatandaşlar için "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üzeri vatandaşlarımız www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresini adreslerinde teslim alabilecekler. Şu anda Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde pilot olarak kullanılan uygulamamız, yakında tüm Türkiye'de hizmete sunulacak."

Koç, e-Devlet Kapısı hizmetlerinin sürekli geliştiğini ve Türkiye'nin dijital kapısının artık çok daha fazla kullanılacağını sözlerine ekledi.

AA

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