Elektronik atıkla 1 milyar euro kayıp

Yazılımlara yönelik olarak uzun süredir farkındalık olan siber güvenlikte, İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarına sızarak patlamalarını sağlamasının ardından donanım ve cihazların güvenliği bir kez daha gündeme geldi.

Bu alanda güvenlik açıklarından birini de elektronik atıklar oluşturuyor. Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Genel Başkanı Ali Rıza Öner, Türkiye’nin yıllık 700 bin ton elektronik atıkla dünyada 17. sırada bulunduğunu söyleyerek bunların çok önemli bir kısmının yeniden kazanıma sokulamadığını, ancak yüzde 10’unun geri dönüşüme dahil edilebildiğini vurgulayarak, “Türkiye ekonomisi 700 bin ton elektronik atıkla yıllık 1 milyar euro’luk kayba uğruyor. Türkiye’de e-atıkların yüzde 20’si büyük ev eşyaları, yüzde 37’si elektrik süpürgesi, tost makinesi gibi küçük ev eşyaları, yüzde 17’si ısıtıcılar, yüzde 15’i laptop, bilgisayar ve notebook’lardan, yüzde 9’u cep telefonları, yüzde 2’si aydınlatma ürünlerinden oluşuyor” yorumlarını yaptı. Haber Merkezi

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