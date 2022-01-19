En çok yatırım oyun sektörüne

2021 yılında Türkiye’de en çok yatırım alan sektörler açıklandı.

Game Factory ve Startup Centrum’un yayımladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl oyun sektörü 266 milyon dolarla en çok sayıda yatırım alan sektör oldu. Game Factory’nin CEO’su Efe Küçük, 2022’de bu sayının 400 milyon doların üstüne çıkacağını tahmin ediyor. 2020 yılında Türkiye’deki 10 tane oyun girişimi yatırım alırken bu sayı geçtiğimiz yıl 54’e yükseldi. Oyun sektörünün ardından, 2021 yılında 46 tane girişimle yapay zekâ alanı 2. sıraya ulaşırken 39 tane girişimle veri/analitik alanı 3. sıraya geldi. Finans alanı ise 34 girişimle 4. sırada yer aldı. Ankara - Recep Gören

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