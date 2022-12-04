Engelliler için beyin çipi

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Neuralink şirketi tarafında geliştirilen kablosuz beyin çiplerinin insanlar üzerindeki klinik deneylerinin altı aya içinde başlayabileceğini açıkladı.

Şarku’l Avsat’ın Londra Metro gazetesinden aktardığına göre Musk şirketin engellilerin hareket etmesine, tekrar iletişim kurmasına ve tekrar görmesine olanak sağlayacak beyin çipleri geliştirdiğini belirtti. Musk, yeni cihazla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Cihazı bir insana takmadan önce çok dikkatli ve iyi çalışacağından emin olmalıyız” dedi. Neuralink şirketi tarafından üretilen cihazın öncelikli hedefinin görme yetisini geri kazandırmak ve hareket edemeyenlerde kas hareketlerini güçlendirmek olduğunu vurgulayan Musk, “Bir kişi doğuştan kör olsa bile ona görme yetisi kazandırabileceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.

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