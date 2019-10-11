Engelliler televizyon izleyebilecek

Radyo, Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yapılan düzenlemeyle medya hizmet sağlayıcıları 6 ay içinde, engelli dostu programların yayın sürelerini aylık yayın sürelerinin en az yüzde 10’una ulaştıracak, haftada en az 2 akşam kuşağı programını ve ana haber bültenlerinden birini işaret diliyle yayınlayacak, hava ve yol durumu, güncel piyasa, döviz ve skor durum ekranları seslendirilecek.

RTÜK’ün hazırladığı Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, medya hizmet sağlayıcıları 6 ay içinde, engelli dostu programların yayın sürelerini aylık yayın sürelerinin en az yüzde 10’una ulaştıracak. Engelli dostu yayınlar, en az yüzde 5’i ayrıntılı altyazı, en az yüzde 5’i işaret dili, en az yüzde 5’i sesli betimleme çeviri türlerinde olmak üzere 2 yıl içinde toplam yayın süresinin yüzde 25’i; en az yüzde 10’u ayrıntılı altyazı, en az yüzde 10’u işaret dili, en az yüzde 10’u sesli betimleme çeviri türlerinde olmak üzere 5 yıl içinde toplam yayın süresinin yüzde 40’ı kadar olacak. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT), Üst Kurula bildirdiği en az 3 kanalında, bu yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde yayın yapacak.

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