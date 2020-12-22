"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

'eSIM 2021'de hayata geçecek'

22 Aralık 2020, Salı 17:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan eSIM teknolojisine ilişkin, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden olacağını bildirdi.

eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

eSIM'in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde yakın zamanda görmeye başlayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağının da altını çizdi.

AA

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını protesto edildi

    'Bir esnafın cümlesi artık tarihsel bir cümle haline geldi'

    Akşener: Bütçe açığı, millet yerine eşi dostu yandaşı düşünmekten dolayı oluştu

    Fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya ceza

    'Suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir'

    '2040'a kadar ortaya çıkabilecek 3 yıkıcı risk'

    'Ülkemize giriş yapan 335 yolcu izolasyona alındı'

    4 şehir için kar uyarısı

    Salgın gündemiyle son 24 saat

    Hukuk reformu deyip sıkıyönetim getiriyorlar

    En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?

    Genç istihdam dibi gördü

    AB ile ilişkilerimizi onaralım

    2. elde bıçak kemiğe dayandı

    Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'daki son duruma ilişkin açıklama

    Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü

    Hükümetin uymadığı tedbire vatandaş uyar mı?

    Pakistan'da Türk şirketlerine baskın

    Belediyelerde yolsuzluk dizboyu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ahlâk reformu”
    Genel

    Hukuk reformu deyip sıkıyönetim getiriyorlar
    Ahmet BATTAL

    Meclisi terörize edenlere…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kabir hayatından haber veren âyetler
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    4 şehir için kar uyarısı
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (4)
    Faruk ÇAKIR

    Zorluklar hukukla aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.