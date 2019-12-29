Gençler, günde 5 saat WhatsApp’ta

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulunca gençlerin sosyal iletişim ağı WhatsApp’ın kullanım özellik ve alışkanlıklarını belirlemek amacıyla araştırma gerçekleştirildi.

Araştırmaya Türkiye’den 100’ün üzerinde üniversiteden 28 bin 520 öğrenci katıldı. İnternet üzerinden yapılan çalışmada öğrencilere, WhatsApp kullanımı üzerine pek çok soru yöneltildi. Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, araştırmadaki verilere değinerek, “Araştırmaya katılanların yüzde 38’i bir-iki saat kadar WhatsApp kullanırken, yaklaşık yüzde 20’sinin 5 saat ve üzerinde uygulamayı kullandığını tesbit ettik. Katılımcıların yüzde 31’i en az 3 ila 6, yüzde 42’si ise en az bir WhatsApp grubuna üye olduğunu beyan etti. Çomaklı, çalışma sonundan bazı tavsiyelerinin de olacağına değinerek, “Bağımlılık seviyesine gelmeden, özellikle bilgi vermek ve edinmek kısmını geçmeden Whatsapp’ı kullanmanın uygun olacağını düşünüyoruz” dedi. AA

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