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18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Göller can çekişiyor

18 Eylül 2024, Çarşamba 00:55
TÜRKİYE’DEKİ GÖLLERİN NEREDEYSE HEPSİNİN ŞİDDETLİ HASTA OLDUĞUNU SÖYLEYEN DR. EROL KESİCİ, “KİRLİLİK VE OKSİJENSİZLİK YÜZÜNDEN GÖLLERDE AŞIRI ŞEKİLDE KURUMALAR MEYDANA GELİYOR” DEDİ.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye’de göllerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da 17 Eylül’de ‘Göllerimiz Kurumasın, Bir Damla da Siz olun’ başlıklı toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Türkiye’deki göllerin neredeyse hepsinin şiddetli hasta olduğunu söyleyen Dr. Erol Kesici, “Sorunları oldukça ağır durumda, su seviyeleri, yüzey alanları, kirlilik, oksijensizlik, adeta tükenmiş durumdalar. Günümüzden milyonlarca yıl önce oluşan birçok doğal gölümüz ne yazık ki, son 60 yıl içinde ve bilhassa son yıllarda temel sorunları ötelendiğinden, aşırı şekilde kurumalar meydana gelmiştir. Bu bakımdan ülkemizdeki irili ufaklı 240’a yakın gölün neredeyse 186’sı kurumuş, geri kalanları ise göl olma özelliğini tamamen kaybetmektedir. Sadece birkaç gölümüz tuzlu oluşları ve bölgesel konumları nedeniyle yaşama mücadelesi vermektedir” diye konuştu. Şiddetli kuraklık ve kirliliğin son yıllarda etkisini daha da gösterdiğini belirten Dr. Kesici, “Hakikaten göl, diye bir şey kalmadı memlekette. Hepsi aşırı su kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor” dedi.

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