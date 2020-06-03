Görüntülü konuşmalar yüzde 273 arttı

Koronavirüs salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar, görüntülü arama uygulamaları aracılığıyla tanıdıklarıyla iletişim içinde kalarak sosyalleşti.

Eğitimden sağlığa birçok sektör de görüntülü arama ve video konferans aracılığıyla iletişimi sürdürerek, çalışmalarına devam etti. Sputnik’deki habere göre görüntülü aramanın hayatın bir parçası haline geldiğini söyleyen özel bir görüntülü etkileşim platformunun müdürü Ercan Gümüş, “Yakın çevresiyle video konferans programları aracılığıyla görüşme yapan kişi sayısı korona virüs öncesi döneme göre yüzde 273.5 arttı. Uygulamaların kullanım sıklığı ise yüzde 78 oranında arttı” dedi.

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