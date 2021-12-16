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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Günümüzün 3 saati sosyal medyada geçiyor

16 Aralık 2021, Perşembe
2021 verilerine göre günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 57 dakika olurken, 2 saat 25 dakika olan dünya ortalamasının üzerinde kaldığımız görüldü.

Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 4 saat 15 dakika ile yine en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke konumunda yer aldı. Bu yıl 14’üncü sırada yer alan Türkiye’nin 2019 yılına kıyasla sosyal medyada geçirdiği sürenin 11 dakika daha arttığı gözlendi. Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde sadece 51 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonlar’ın yer aldığı görüldü. Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alâkalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alâkalı basına 182 bin 618 haber yansıdığı tesbit edildi. Sosyal medyanın Türkiye’nin gündeminde her yıl yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tesbit edildi.

Haber Merkezi

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