"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

HES kodu nedir ve HES kodu nasıl alınır?

30 Eylül 2020, Çarşamba 20:32
Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrol ve takibini vatandaşların hizmetine sunan Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat için "HES" kodu uygulamasını başlatmıştı.

Şehir içi toplu ulaşımda, şehirler arası seyahatlerde, konaklama tesislerinde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlar ve kamu kurumlarında kullanılacak HES kodu ile vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliği en üst düzeye çıkarıldı.

HES kodu nedir?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.

HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesine tıklanır. Açılan ekranda “Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri” alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

HES kodunun güvenliği

HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.

AA

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ülke genelinde denetim yapılacak

    Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Koca'dan önemli açıklamalar

    'Koronavirüsten ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla'

    'Ermenistan ordusu geri çekilirlerse çatışmalar durur'

    MSB, Ermenistan'ı yalanladı

    ABD'de son 24 saatte 939 ölüm ve 43 bin yeni vaka!

    Filistin Kurtuluş Örgütü: Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt derhal istifa etmeli

    İran'da hastanelerde yer kalmadı

    BM: Etiyopya'daki seller 1 milyon kişiyi etkiledi

    81 ilde şehir içi toplu ulaşım ve konaklama tesislerinde HES kodu dönemi

    İlk canlı yayın tartışmasında sert eleştiriler havada uçuştu

    '7 bin ila 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyoruz'

    Yaşlı nüfusu en fazla ve en az olan iller belli oldu: İstanbul 61 ili geçti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine Doğu Akdeniz mektubu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 2300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi

    Ekonomi dikiş tutmuyor

    Silâhlı şiddet olayları arttı

    Finansal yardımsız 3 ay dayanırız

    ‘Ayasofya Sempozyumu’ 2 Ekim’de başlayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Açılım”lar kapanmasaydı...
    Cevher İLHAN

    Babam...
    Ahmet BATTAL

    İtiraf ile iftira farkı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ölenin arkasından kötülükleri konuşulur mu?
    Genel

    Ekonomi dikiş tutmuyor
    Risale-i Nur'dan

    I. Dünya Savaşı’nda Ermenilere ders veren ahlâk
    Adnan Şimşek

    ...Ve ölüm vardır
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Pandemili koronada iktisat dersleri
    Faruk ÇAKIR

    Birlikte, ama neye karşı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.