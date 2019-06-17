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17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Huawei üretimde 30 milyar dolarlık kesintiye gidecek

17 Haziran 2019, Pazartesi 13:27
Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei 2019 yılında üretimde 30 milyar dolarlık kesintiye gideceklerini açıkladı. Zhengfei bunun sebebini son dönemde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanangelişmelerin şirkete verdiği zarar nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca 30 milyar dolar daha az gelir beklentisi olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın teknoloji dev firmayı hedef almasından bu yana Huawei'nin satışlarında yüzde 40'lık düşüş kaydedildiği öğrenildi. ABD tarafından 'güvenli olmayan şirket' şeklinde kara listeye alınan Huawei, son olarak Google'ın da işbirliği ve işletim sistemlerinde güncelleme yapmayacağını açıklamasıyla ciddi zarara uğradı.

CEO Zhengfei şirketin gelecek iki yıl içerisinde yıllık 100 milyar dolara yakın gelir elde edeceğini ve bu rakamın daha önce 2019 için 125 olarak öngörülmüş olduğunu aktardı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Huawei, üretim, kesinti
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