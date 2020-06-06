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7 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İklim değişikliğinde gıda güvenliği de tehlikede

06 Haziran 2020, Cumartesi 13:00
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tabiatın tahrip edilmesi sonucu iklim değişikliğinin gıda güvenliğini de tehlikeye attığına dikkat çekti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, normalden daha yüksek veya düşük hava sıcaklıkları ile hava olaylarının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini bildirerek, “İklim değişikliği gıda güvenliğini de tehlikeye atmaktadır” diye konuştu. Tabiatı tahrip etmenin gelecek nesillere yapılan bir haksızlık olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye’nin, kültürel ve doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliği ile zengin bir ülke olduğuna dikkati çekti. Bayraktar, sanayi ve ekonomide kalkınma sağlanırken sahip olunan bu zenginliğin de ihmal edilmemesi gerektiğine işaret etti. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik tür zenginliği ve diğer çevresel değerlerin, korunması ve gelecek nesillere sürdürülebilir şekilde aktarılmasının önemini vurgulayan Bayraktar, “Bunu sağlamada toplumumuzda çevresel hassasiyetin arttırılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşması büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIMDAKİ ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bayraktar, çevre sorunları ve iklim değişikliğinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini, bilimsel raporların, iklimde 1950’lerden beri gözlenen bazı değişikliklerin benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu tesbit ettiğini bildirerek, “Artık iyice belirgin hâle gelen küresel ısınma, iklim rejimini bozuyor. Dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık yaşanırken, bazı bölgelerini sel götürüyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde de önce aşırı sıcaklıkların görüldüğünü sonrasında ise yağış, don, dolu, kırağı, aşırı soğuk, fırtına, hortum gibi tabiî afetlerin yaşandığını hatırlatan Bayraktar, “Gerçekleşen ani hava değişimi hemen hemen bütün bölgelerde afete neden oldu. Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle üst üste yaşanan doğal afetler, çiftçimizi üretimi sürdüremez hale getiriyor. Çevreye verilen zarar iklim değişikliğine neden oluyor ve tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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