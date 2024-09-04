İnternet bağımlılığı kontrolden çıkmasın

GÜNÜMÜZDE BİRÇOK EBEVEYNİN SOSYAL MEDYADA SIKÇA VAKİT GEÇİRDİĞİNİ VE BUNUN ÇOCUKLAR İÇİN OLUMSUZ BİR ÖRNEK OLUŞTURDUĞUNU SÖYLEYEN DR. AYŞEGÜL GÜNER ALGAN, “EBEVEYNLER, ÇOCUKLARINA MODEL OLMALI VE ONLARLA KALİTELİ VAKİT GEÇİREBİLMELİDİR” DEDİ.

LÜTFİYE ÖZDEMİR - İSTANBUL

Türkiye’de bir oyun platformuna yönelik getirilen erişim engeli, çocuk güven-liği ve oyun bağımlılığına dair endişeleri tekrar ön plana çıkardı. Altınbaş Üni-versitesi’nden Dr. Ayşegül Güner Algan, internet bağımlılığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek ebeveynlerin davranış şekillerinin de internet bağımlılığında önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Dr. Ayşegül Güner Algan, çocuklarda internet bağım-lılığının, her gün internet kullanma, yaşıtlarından daha fazla vakit geçirme ve bu alışkanlık nedeniyle aile ve arkadaş ilişkilerinde çatış-malar yaşama gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti. “İnternet, günümüz dünyasında hem yetişkinler hem de çocuklar için vaz-geçilmez bir teknoloji. Ancak, kontrolsüz kullan-ımının büyük zararları ol-duğu artık bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek” diyen Dr. Algan, internet bağımlılığının, diğer bağım-lılıklar gibi ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Dr. Algan ayrıca internet bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkileri hakkında da “Dikkat eksikliği, iletişim bozuklukları, unutkanlık gibi bilişsel sorunlara; öfke, sinirlilik ve ajitasyon gibi duygusal problemlerle boyun ve omurga bozuklukları gibi fiziksel sorunlara yol açabiliyor. Özellikle küçük çocuklarda, uzun süre ekrana ma-ruz kalma ise konuşma geri-liği ve iletişim bozukluklarına neden olabiliyor” dedi.

OKUL BAŞARISI ÇATIŞMASI BAĞIMLILIĞI ARTIRIYOR

Ebeveynler, çocuklarına model olmalı. Araştırmalara göre izin verici tutuma sahip ebeveynlerin çocuklarında internet bağımlılığının daha sık görüldüğünü söyleyen Dr. Algan, ayrıca, mükemmeliyetçi ve çocuklarıyla okul başarısı üzerine çatış-ma yaşayan ebeveynlerin çocuklarının da internet bağımlılığına daha yatkın olduğunun altını çizdi. Gün-ümüzde birçok ebeveynin de sosyal medyada sıkça vakit geçirdiğini ve bunun çocuklar için olumsuz bir örnek oluşturduğunu da söyleyen Dr. Algan, “Ebe-veynler, çocuklarına model olmalı ve onlarla kaliteli vakit geçirebilmelidir” dedi.