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25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İnternet devleri dünyada ilk kez 'haberlere' para ödemeye zorlanıyor

25 Şubat 2021, Perşembe 12:20
Avustralya'da Google ve Facebook gibi şirketlerin platformlarında yayımlanan haber içerikleri için medya kuruluşlarına para ödemesini öngören yasal düzenleme kabul edildi.

BBC'nin haberine göre, daha önce Senatodan bazı değişikliklerle geçen yasa bugün Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Haber içeriklerinin teknoloji şirketleri ile medya kuruluşları arasında müzakere edilerek fiyatlandırılmasını öngören yasa bu yolla habercilerin elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu arada yasa, haber kuruluşlarına fiyat konusundaki uzlaşmazlıklar için tahkime gitme olanağı tanıyor.

Facebook ve Google'ın talebiyle yasaya teknoloji şirketlerine hangi içerikler için yasa kapsamındaki düzenlemelere tabi olduklarının önceden bildirilmesini öngören bir madde eklendi.

İnternet devleri ilk kez haberlere para ödemeye zorlanıyor

İnternet devlerini platformlarında paylaşılan haberlerle ilgili ilk kez ödeme yükümlülüğü ile karşı kaşıya bırakan yasa, başka ülkelerdeki benzer düzenlemelere emsal oluşturabilir.

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Bunun ardından Google yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ve Nine Entertainment'ın yanı sıra Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un News Corp şirketiyle haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yapmıştı.

Facebook da 17 Şubat'ta, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurmuştu.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkede yüzde 95 pazar payına sahip bulunuyor.

Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.

AA

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